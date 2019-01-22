Evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı

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Doğubayazıt'a 50 kilometre uzaklıktaki Sarıbıyık köyünde, 10 gün önce sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 3 çocuk babası Şefik Kılıç (37) için jandarma ve Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ekipleri seferber oldu.
AA'nın haberine göre, geçen hafta köy ve çevresinde jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemenin ardından Kılıç'ı arama faaliyetlerine DAK ekipleri de katıldı. Köyün içindeki arama çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, köyü çevreleyen arazi ve tepeleri de dronla görüntüledi.
Bölgede etkili olan soğuk hava ve kırsal alanda kar kalınlığının 50 santimetreyi bulması arama kurtarma faaliyetlerini zorlaştırıyor.
"ARAMIZDA HİÇBİR SORUN YOKTU"
Şefik Kılıç'ın eşi Seyran Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle aralarında hiçbir sorun olmadığını belirterek, "Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra evden çıktı. Hatta 'öğle yemeğine gelecek misin' dedim. Geleceğini söyledi, ama bir daha kendisini göremedim. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Bildiğim kadarıyla kimseye borcu da yoktu. Kendi halinde birisiydi. Çoluk çocuk perişan olduk." diye konuştu.
Sarıbıyık Köyü Muhtarı Filit Kılıç ise Kılıç'ın, amcasının oğlu olduğunu belirterek, bütün köyün bu olaydan huzursuz olduğunu dile getirdi.
Muhtar Kılıç, "Her geçen gün aile daha çok perişan oluyor. Üç tane küçük çocuğu var. Her gün babalarını soruyorlar. Onlara ne söyleyeceğimizi bilemiyoruz. Biz devlet büyüklerimizden ölü veya diri kendisinin bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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