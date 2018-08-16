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Evinden çıkmadan mükemmel fotoğraflar yakalıyor

16.08.2018 - 09:29 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Agorafobik fotoğrafçı Jacqui Kenny, dünyayı gezip fotoğraf çekmeyi çok istiyor. Ancak dışarıya adım atmaktan korktuğu için Google Street View (Google Sokak Görünümü) uygulamasıyla muhteşem kareler yakalıyor

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    Londra'da yaşayan agorafobik seyahat fotoğrafçısı Jacqui Kenny, dışarı çıkmadan dünyanın çeşitli yerlerinden fotoğraflar yakalıyor.

  • 2 Evinden çıkmadan mükemmel fotoğraflar yakalıyor
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    Hayatını dört duvar arasında geçiren Kenny, Google Street View uygulaması ile daha önce hiç gitmediği yerleri fotoğraflıyor.

  • 3 Evinden çıkmadan mükemmel fotoğraflar yakalıyor
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    Aslında bu fotoğrafların hiçbiri Kenny tarafından çekilmedi, o sadece Google Stret View üzerinden kadraja müdahale ederek istediği fotoğrafları kaydediyor.

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    Google Sokak Görünümü'nde çekilmiş güzel manzaraları uygulamanın otomatik kamerası ile elde eden fotoğrafçı, kız kardeşinin teşvikiyle bu işe başladığını belirtiyor.

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    Peru, Moğolistan, Meksika, Şili gibi dünyanın farklı yerlerini Google aracılığıyla gören Kenny, buralarda hoşuna giden kareleri kaydederek sosyal medyada paylaşıyor.

     

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    Agoraphobic Traveller (Agorafobik Gezgin) adıyla Instagram'da 100 bin civarı takipçi elde eden fotoğrafçı, bu projeye kendisi gibi dışarıya çıkmaktan korkan insanlar için başladığını söylüyor. 

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    Kısaca alan korkusu olarak tanımlanan agorafobide kişi, Jacqui Kenny gibi kendini güvende hissetmediği ortamlardan uzak durur.

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    Genellikle yanında çok güvendiği birinin olmasını ister.

     

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    Agorafobi, tedavi edilmezse yıllarca hatta ömür boyu sürebilir.

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    Fakat rahatsızlığının üzerine giden Jacqui Kenny evinden ayrılıp ABD'nin New York kentine yolculuk yaparak, harita üzerinden çektiği fotoğrafardan oluşan sergisinin açılışına katıldı.

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    İşte genç kadının bugüne kadar yakaladığı fotoğraflardan bazıları...

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