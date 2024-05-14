Evine haciz geldi! Kefil cinayeti!

Denizli'de, olay Çardak ilçesinde meydana geldi. Arazide hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban Cihat Arman (45) ile kendisi gibi çoban olan Osman Eren (55) arasında tartışma çıktı.

YANINDAKİ TÜFEKLE YARALADI Cihat Arman tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA'da yer alan habere göre tartışma kavgaya dönüşünce Cihat Arman, yanındaki ruhsatsız tüfekle Osman Eren'i karnından yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Hayatını kaybeden Osman Eren, 55 yaşındaydı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Eren, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olay yerinde Cihat Arman'ı gözaltına aldı.