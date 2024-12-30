Evlat vahşeti! Annesini öldürdü

Diyarbakır'da tartıştığı annesini tabancayla kalbinden vurup öldüren B.Y. (20), daha sonra kendisini ihbar edip, polise teslim oldu.

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

TESLİM OLDU

Şizofreni hastası olduğu öne sürülen B.Y., annesi Yezda Akgül (50) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. B.Y., tabancayla ateş ederek annesini kalbinden vurdu.