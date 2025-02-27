Evlilik teklifini tarlaya işledi

Çorum'da Örübağ köyünde çiftçilik yapan Cihat Ayva, aynı köyde yaşayan Ayşe Nur Candana jest yapmak için tarlasını sonsuzluk ve kalp işaretleri oluşturacak şekilde sürdü ve "Benimle evlenir misin" yazdı.

Ardından tarlaya davet ettiği Candana çiçek ve yüzük hediye eden Ayva, aldığı "evet" yanıtı üzerine yüzüğü Candanın parmağına taktı.

Ayva, AA muhabirine, "Nasıl bir evlilik teklifi yaparım diye düşünürken, aklıma tarlaya traktörle Benimle evlenir misin yazmak geldi." dedi.

Ayşe Nur Candanın sürprizi üzerine oldukça şaşırdığını belirten Ayva, "Evet yanıtı verdi, mutluyum, Yaza düğünümüz olacak inşallah." dedi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.