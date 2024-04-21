Evlilik vaadiyle tuzağa kelepçe!

Kayseri'de evlilik vaadiyle bir kişiyi 126 bin lira dolandıran kadın tutuklandı
Kayseri'de iddiaya göre 1'i kadın 3 kişi, evlilik vaadiyle dolandırdıkları bir vatandaşın 126 bin lirasını çaldı. İstanbul'da da başka bir kişiyi aynı tuzağa düşürmek üzere olan şüpheliler kıskıvrak yakalandı
Kayseri'de evlenme vaadiyle kandırdıkları bir kişinin 126 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
AA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evlenme vaadiyle bir vatandaşın 126 bin lirasını aldığı iddiasıyla biri kadın 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
İSTANBUL YOLUNDA YAKALANDILAR
Aynı yöntemle İstanbul'da başka bir vatandaşı tuzağa düşürmek üzere oldukları belirlenen 3 şüpheli, ekiplerin 45 saatlik kamera çalışması sonucunda İstanbul'a gidecekleri sırada düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden kadın, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Fotoğraf: İHA