Evlilik vaadiyle tuzağa kelepçe!

Kayseri'de evlilik vaadiyle bir kişiyi 126 bin lira dolandıran kadın tutuklandı Kayseri'de iddiaya göre 1'i kadın 3 kişi, evlilik vaadiyle dolandırdıkları bir vatandaşın 126 bin lirasını çaldı. İstanbul'da da başka bir kişiyi aynı tuzağa düşürmek üzere olan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Anadolu Ajansı Giriş: 21.04.2024 - 09:38 Güncelleme: 21.04.2024 - 09:38 facebook

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