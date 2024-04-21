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        Haberler Gündem Güncel Evlilik vaadiyle tuzağa kelepçe!

        Kayseri'de evlilik vaadiyle bir kişiyi 126 bin lira dolandıran kadın tutuklandı

        Kayseri'de iddiaya göre 1'i kadın 3 kişi, evlilik vaadiyle dolandırdıkları bir vatandaşın 126 bin lirasını çaldı. İstanbul'da da başka bir kişiyi aynı tuzağa düşürmek üzere olan şüpheliler kıskıvrak yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 09:38 Güncelleme: 21.04.2024 - 09:38
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        Evlilik vaadiyle tuzağa kelepçe!
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        Kayseri'de evlenme vaadiyle kandırdıkları bir kişinin 126 bin lirasını dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evlenme vaadiyle bir vatandaşın 126 bin lirasını aldığı iddiasıyla biri kadın 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        İSTANBUL YOLUNDA YAKALANDILAR

        Aynı yöntemle İstanbul'da başka bir vatandaşı tuzağa düşürmek üzere oldukları belirlenen 3 şüpheli, ekiplerin 45 saatlik kamera çalışması sonucunda İstanbul'a gidecekleri sırada düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden kadın, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf: İHA

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