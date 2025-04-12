Evrakları karışan fıtık hastası safra kesesi ameliyatına alınırken imdadına babası yetişti

Eskişehir'de yaşayan 24 yaşındaki Murat Çataldaş'a, rahatsızlığı üzerine yapılan muayenede, bağırsak fıtığı teşhisi konuldu. Bunun üzerine farklı tarihlerde 2 kez ameliyat olan Çatalbaş, rahatsızlanması üzerine yeniden Eskişehir Şehir Hastanesine tedavi olmaya gitti. Burada yapılan muayenelerin ardından Murat Çataldaş'a yatış verildi.

OĞLU AMELİYAT OLMAK ÜZEREYKEN KOŞUP DOKTORLARI UYARDI

Murat Çataldaş'ın iddiasına göre, ilgili bölümde yer kalmadığı için başka bir bölüme kendisi yatırıldı. Burada doktorlar Murat Çataldaş'a, safra kesesi ameliyatına alınacağını ve hazırlanması gerektiğini söyledi. Bu duruma anlam veremeyen ve şaşıran Murat Çataldaş, babasını aradı. Gözyaşlarına hakim olamayan oğlunun dedikleri karşısında şaşıran Şaban Çataldaş, hastaneye koştu. Oğlunu safra kesesi ameliyatı için hazırlayan doktorlarla konuşan baba Çataldaş, bir yanlışlık yapıldığından şüphelendi. Tekrar kontrol sağlayan doktorlar, evrakların karıştığını ve ondan dolayı Murat Çataldaş'ı ameliyata hazırladıklarını fark etti. Evrak karmaşası sonrası sağlam olan safra kesesinin ameliyatından son anda babasının uğraşları sonucu kurtulan Murat Çataldaş büyük mutluluk yaşadı.