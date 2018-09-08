Extremadura - Granada 74 karşılaşma önü

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Extremadura, 09 Eylül 2018 Pazar günü Granada 74 takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. 1 puanlı Extremadura 19. sırada bulunuyor, Granada 74 5 puana sahip ve 7. sırada. Extremadura son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Granada 74, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 543 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Extremadura kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 2.80, Granada 74 sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.35, üst oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Extremadura önceki hafta CD Badajoz mücadelesinde 2-1 yenildi.

Granada 74, Getafe karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Extremadura, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Granada 74, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Granada 74, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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