Konya'daki feci kazada ölü sayısı 6'ya çıktı! Konya'da, 19 yaşındaki Sefa Selvi'nin kullandığı otomobilin yayalara çarptığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı. Kazada yaralanan Emine Atalay da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Konya'da kan donduran kaza, geçtiğimiz cumartesi günü, saat 18.40 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.

89 METRELİK FREN İZİ SAPTANMIŞTI DHA'da yer alan habere göre Konya'da otomobilin, yolun karşısına geçen yayalara çarpıp 5 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kaza yerinde yapılan incelemede, 89 metre fren izine rastlandı.

82 KM HIZ LİMİTİNİ 117 KM İLE AŞMIŞTI 82 kilometre hız limitinin olduğu yolda aracın süratinin 117 kilometre olduğu değerlendirilirken, tutuklanan sürücü Sefa Selvi'nin (19) ifadesinde, "Seyir halindeyken bir anda karşıma kalabalık grup çıktı. Direksiyonu refüje doğru kırdım, frene bastım ancak duramadım" dediği öğrenildi.

KAZADA CAN KAYBI 6'YA YÜKSELDİ AA'da yer alan habere göre kazada ağır yaralanan Emine Atalay da, tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

KIZI VE TORUNLARIYLA ÖLMÜŞTÜ Atalay'ın cenazesinin Kadınhanı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Kazada Fadime, kızı Sultan, torunları Elif ve Fadim Aslan ile Azra Atalay hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANMIŞTI Sürücü nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 5 yayanın öldüğü kazada çarpan aracın hızı tespit edildi! Haberi Görüntüle