Eylül ayı Hogwarts'ta ders başlangıcı demektir: İşte sinemanın en büyülü okuluna dair 10 ilginç bilgi!

Harry Potter evreninin kalbi olan Hogwarts, sadece büyü derslerinin işlendiği bir okul değil; aynı zamanda sırlarla dolu bir şato. 10. yüzyılda Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw ve Helga Hufflepuff tarafından kurulan bu okul, Avrupa’nın en prestijli büyücülük eğitim yuvası olarak biliniyor. Kurucuların fikir ayrılıkları ise daha ilk yıllardan itibaren Hogwarts’ın geleceğini şekillendirdi...