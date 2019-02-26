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"O GÖZLERİN HEP MERAKLI VE SEVGİ DOLU BAKSIN"

Oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Eylül Öztürk, duygusal bir mesaj yayınladı. Eylül Öztürk, paylaşımına "Boncuk gözlü, güzel fasulyemiz dünyaya en güzel enerjileriyle geldi. Sizlerle fotoğrafını paylaşmak istedik çünkü gerçekten tüm bu süreçte heyecanımızı bizimle paylaştınız, yanımızda oldunuz, motive ettiniz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sen bize hayırlı evlat ol demeyeceğim, biz sana hayırlı bir anne-baba olalım minik fasulyem. Sen de dünyaya faydalı, musmutlu bir insan ol. O gözlerin hep böyle meraklı ve sevgi dolu baksın olur mu? Annenle babanın birbirlerine olan sonsuz aşkıyla büyü, filizlen, çiçekler aç. Seni çok ama çok seviyoruz ve her zaman her koşulda senin yanındayız" notunu düştü.