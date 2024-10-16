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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: 'Kasten öldürmeden' aranıyordu! O anlar kamerada - Haberler | Son dakika haberleri

        'Kasten öldürmeden' aranıyordu! O anlar kamerada!

        İzmir'de, hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Tehdit' suçlarından 25 yıl 8 ay 22 gün kesilmiş hapis cezası bulunan 48 yaşındaki Vedat Gümüş, polis tarafından TIR garajında uyuduğu kamyonda yakalandı. Gümüş'ün yakalanma anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 13:30 Güncelleme: 16.10.2024 - 13:30
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        'Kasten öldürmeden' aranıyordu! O anlar kamerada!
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        İzmir'in Bornova ilçesindeki TIR garajını dün kontrol eden polis ekipleri, bir kamyonun içinde uyuyan Vedat Gümüş (48) ile karşılaştı.

        CİNAYETTEN ARANDIĞI SAPTANDI

        DHA'da yer alan habere göre Gümüş'ün kimlik sorgulamasından 'Kasten öldürme' ve 'Tehdit' suçlarından hakkında 25 yıl 8 ay 22 gün kesilmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

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        Gümüş hakkında ayrıca 'Kasten öldürme', 'Tehdit', 'Çocuğun kaçırılması, alıkonulması', 'Yaralama' ve 'Hırsızlık'tan suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

        Gümüş, gözaltına alınıp, Pınarbaşı Polis Merkezi'ne götürüldü.

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