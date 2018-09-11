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79 kez aday olduğu Grammy Ödülleri'ni 27 kez kazanan bir isim... Parlak, uzun ve çok yönlü bir kariyeri var. Müzisyenliğinin yanı sıra müzik yapımcısı olarak da tanınıyor. Jones'un özel arşivinden görüntüler içeren film, dünya prömiyerini 9 Eylül'de Toronto Film Festivali'nde yaptı.

Gösterim tarihi: 21 Eylül