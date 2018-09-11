Eylül ve ekimde Netflix'te seyredebileceğiniz 10 yeni film
11.09.2018 - 11:33 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Sinema filmlerine her geçen yıl daha çok yatırım yapan Netflix'te eylül ve ekim aylarında seyredebileceğimiz yeni filmler arasından en önemli 10 tanesini sizler için seçtik... İçlerinde dünya prömiyerlerini Sundance, Toronto ve Venedik gibi önemli festivallerde yapan, sinemaseverlerin merakla beklediği filmler de var! Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar'ın haberi...
1
1|20
Hold the Dark
William Giraldi'nin aynı adlı romanından Macon Blair'in sinemaya uyarladığı filmin yönetmeni “Blue Ruin” (2013) ve “Green Room” (2015) gibi filmleriyle tanıdığımız Jeremy Saulnier... Tecrübeli aktör Jeffrey Wright, filmde emekli olmuş vahşi kurt uzmanı Russell Core'u canlandırıyor.
2
2|20
Core, oğlunun kurtlar tarafından kaçırıldığını söyleyen Medora Sloane'in (Riley Keough) çağrısı üzerine Kuzey Alaska'ya gidiyor. Kurtları takip etmeye başlayan Russell ile Medora arasında tuhaf ve tehlikeli bir yakınlık kuruluyor. Medora'nın öfkeli kocasının (Alexander Skarsgard) Irak Savaşı'ndan dönmesiyle birlikte şiddet dolu olaylar başlıyor... Soğuk, karanlık, gizemli ve kanlı bir macera filmi...
Gösterim tarihi: 28 Eylül
3
3|20
Sierra Burgess Is a Loser
Sierra Burgess, eğitimine Stanford Üniversitesi'nde devam etmek isteyen zeki bir lise öğrencisidir ama okulun popüler kızlarından değildir... Birtakım yanlış anlamalar sonucunda yakışıklı sporcu Jamey'le yazışmaya başlar. Jamey, okulun en güzel kızlarından Veronica ile yazıştığını düşünür...
4
4|20
“Cyrano de Bergerac” adlı klasik eserden esinlenen bu romantik gençlik filminin senaryo yazarı Lindsey Beer, yönetmeni ise Ian Samuels... Sierra rolünde “Stranger Things” dizisindeki Barbara karakteriyle tanınan Shannon Purser var. 7 Eylül'den itibaren yayında.
5
5|20
Bleach
Japon yapımı film, Tite Kubo'nun aynı adlı resimli roman serisinden sinemaya uyarlandı. Japonya'da 20 Temmuz'da gösterime giren “Bleach”, birçok ülkede sinema salonlarına hiç uğramadan Netflix üzerinden seyircilere ulaşacak.
6
6|20
Shinsuke Sato'nun yönettiği film, hayaletleri görebilen Ichigo Kurosaki adlı liseli bir gencin öyküsünü anlatıyor. İyilerle kötülerin savaştığı bu fantastik macerada Ichigo, sahip olduğu özel güçleri kullanarak yaşadığı şehri kurtarmaya çalışıyor...
Gösterim tarihi: 14 Eylül
7
7|20
The Land of Steady Habits
“Friends with Money” ve “Enough Said” filmleriyle tanıdığımız Nicole Holofcener'in yazıp yönettiği “The Land of Steady Habits”, 50'li yaşlarını yarılamış bir adamın öyküsünü anlatıyor. Oğlunun son okul parasını ödeyen Anders Hill (Ben Mendelsohn), düzenli alışkanlıklarla dolu hayatını geride bırakmaya karar verir.
8
8|20
Eşinden ayrılır, yeni bir ev tutar ve “özgürlüğün” getireceği nimetleri beklemeye başlar ama olaylar beklediği gibi gelişmez. Charlie Tahan, Thomas Mann gibi genç oyuncularıyla öne çıkan, komediyle dramın iç içe geçtiği film, dünya prömiyerini Toronto Film Festivali'nde yapmasının hemen ardından yayına girecek.
Gösterim tarihi: 14 Eylül
9
9|20
The Angel
Uri Bar-Joseph'in yazdığı "The Angel: The Egyptian Spy Who Saved Israel" (Melek: İsrail'i Kurtaran Mısırlı Casus) adlı çok satan kitaptan David Arata'nın uyarladığı filmin yönetmeni Ariel Vromen... Vromen, 2016'da gösterime giren, Kevin Costner'ın oynadığı “Criminal” ile pek de olumlu eleştiriler almamıştı.
10
10|20
Başrollerinde “Ben Hur”dan hatırlayacağımız Toby Kebbell ve Marvan Kenzari'nin oynadığı film, 1970'li yılların Ortadoğu'sunda geçen bir casusluk gerilimi... Birleşik Krallık, Bulgaristan ve Fas'ta çekilen film, hayatının bir döneminde casusluk yapan Ashraf Marwan'ın gerçek yaşam öyküsünü anlatıyor.
Gösterim tarihi: 14 Eylül
11
11|20
Nappily Ever After
2012 yılında Suudi Arabistan'da çektiği “Wadjda” ile adından çok söz ettiren Suudi Arabistanlı yönetmen Haifaa Al Mansour, gayet başarılı bir iş çıkardığı “Mary Shelley”nin ardından bu kez ABD yapımı bir romantik komediyle geliyor karşımıza...
12
12|20
Trisha R. Thomas'ın aynı isimli romanından uyarlanan filmin başrolünde “Now You See Me 2” ve “American Assassin”den tanıdığımız Sanaa Lathan oynuyor. Lathan'ın canlandırdığı Violet Jones, kendisine bir türlü evlenme teklif etmeyen sevgilisini terk ederek yeni bir başlangıç yapmak istiyor ama işler tahmin ettiği gibi yürümüyor...
Gösterim tarihi: 21 Eylül
13
13|20
Quincy
Son dönemde “Angie Tribeca” dizisi vesilesiyle daha çok oyunculuğuyla tanıdığımız Rashida Jones, Alan Hicks'le birlikte yazıp yönettiği belgeselde babası Quincy Jones'u anlatıyor. Quincy Jones, müziğin yaşayan efsanelerinden biri.
14
14|20
79 kez aday olduğu Grammy Ödülleri'ni 27 kez kazanan bir isim... Parlak, uzun ve çok yönlü bir kariyeri var. Müzisyenliğinin yanı sıra müzik yapımcısı olarak da tanınıyor. Jones'un özel arşivinden görüntüler içeren film, dünya prömiyerini 9 Eylül'de Toronto Film Festivali'nde yaptı.
Gösterim tarihi: 21 Eylül
15
15|20
Private Life
Geçtiğimiz Sundance Film Festivali'nin en beğenilen filmlerinden biri olan “Private Life”, öncelikle sağlam oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. 2007 yapımı “The Savages” ile özgün senaryo dalında Oscar'a aday olan Tamara Jenkins'in yazıp yönettiği filmde Kathryn Hahn ve Paul Giamatti evliliklerini ayakta tutmaya çalışan ve çocuk sahibi olamayan orta yaşlı bir çifti canlandırıyor.
16
16|20
Çiftin hayatı Kayli Carter'ın oynadığı Sadie'nin hayatlarına girmesiyle karışıyor... Dünya prömiyerini geçtiğimiz ocak ayında Sundance Film Festivali'nde yapan ve daha sonra New York Film Festivali'nde gösterilen “Private Life” eleştirmenlerden aldığı yüksek notlarla merakla beklenen Netlix filmlerinin başında geliyor.
Gösterim tarihi: 5 Ekim
17
17|20
22 July
22 Temmuz 2011 yılında sağ görüşlü terörist Anders Behring Breivik, Oslo yakınlarındaki bir adada kamp yapmakta olan gençleri katletmişti.
18
18|20
Son olarak 2016'da “Jason Bourne” filmini izlediğimiz Paul Greengrass'ın Asne Seierstad'ın kitabını temel alarak yazıp yönettiği film, saldırıdan kurtulan bir gencin tanıklıklarından yola çıkıyor ve Norveç'in yaşadığı bu toplumsal travmayı mercek altına alıyor. Norveçli oyunculara yer veren film, dünya prömiyerini geçtiğimiz hafta Venedik Film Festivali'nde gerçekleştirdi ve aldığı olumlu eleştirilerle dikkat çekti.
Gösterim tarihi: 10 Ekim
19
19|20
The Kindergarten Teacher
New Yorklu anaokul öğretmeni Lisa, 5 yaşındaki öğrencisi Jimmy'nin bir deha olduğuna inanır ve ona yardımcı olmak ister ama ilgisi giderek bir saplantı haline gelir... Dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde gerçekleştiren ve yönetmeni Sara Colengelo'ya ödül getiren “The Kindergarten Teacher”, 2014 yapımı bir İsrail filmini temel alıyor.
20
20|20
Maggie Gyllenhaal'ın dikkat çekici bir performans sergiledigi psikolojik gerilim türündeki film, eleştirmenlerden yüksek notlar aldı. Gael Garcia Bernal'in de filmde oynadığını belirtelim.
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