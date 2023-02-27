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EYT son durum için gözler Meclis'te! 2023 EYT'de ilk maaş ne zaman yatacak?

EYT ilk maaş tarihi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından gündeme geldi. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT'de ilk maaşların ödeneceği tarih merak konusu oldu. 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesinde kademeli prim günü şartı, Meclis'te ele alınacak. İşte, 2023 EYT ilk maaş ödeme tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

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  • EYT İLK MAAŞ 2023 | EYT'de ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaşlar ne zaman yatırılacak?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT son durum için milyonlarca vatandaşın gözü Meclis'e çevrildi. 28 Şubat Salı günü toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde EYT düzenlemesinin ele alınması bekleniyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT düzenlemesinde ilk maaşın ödeneceği tarih merak konusu oldu. İşte, 2023 EYT'de ilk maaşların yatacağı tarihe ilişkin detaylar...
  • EYT İLK MAAŞ 2023 | EYT'de ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaşlar ne zaman yatırılacak?

    TBMM ÇALIŞMALARINA ARA VERDİ!

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.
  • EYT İLK MAAŞ 2023 | EYT'de ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaşlar ne zaman yatırılacak?

    MECLİS'İN GÜNDEMİ EYT

    EYT teklifinin, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden uzatılan 28 Şubat saat 15.00’te açılacak Genel Kurul’un “ilk gündem maddelerinden biri” olması bekleniyor.

     

    Meclis Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından EYT düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanıyor. Sonrasında EYT'nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.
  • EYT İLK MAAŞ 2023 | EYT'de ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaşlar ne zaman yatırılacak?

    EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

    Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası yürürlüğe girdikten sonra EYT'liler de emeklilik başvurularını yapabilecekler. Başvuru tarihini takip eden ayda EYT ilk maaşlar ödenecek. Mart ayında ödenmesi beklenen EYT ilk maaşları Nisan ayında hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.
  • EYT İLK MAAŞ 2023 | EYT'de ilk maaş ne zaman ödenecek? Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT ilk maaşlar ne zaman yatırılacak?

    EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ DE ALACAK!

    Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisann gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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