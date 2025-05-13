Eyüp Aydın'a Avrupa'dan sürpriz talip!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekibin genç oyuncusu için beklenmedik iki talip ortaya çıktı.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; takımın şans bulmakta zorlanan isimlerinden Eyüp Aydın için Avrupa'nın iki farklı takımı talip oldu.