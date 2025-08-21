Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor'un 'dört büyükler' ile maçları Olimpiyat Stadı'nda! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor'un 'dört büyükler' ile maçları Olimpiyat Stadı'nda!

        Eyüpspor, Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacakları iç saha maçlarının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 14:15 Güncelleme: 21.08.2025 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eyüp'ün 'dört büyükler' ile maçları Olimpiyat'ta
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, iç sahada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağı maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağını duyurdu.

        Kulübün, X hesabından yapılan açıklamada, "İç saha maçlarımız için yürüttüğümüz stat arayışında bizlere kapılarını açarak destek olan Galatasaray, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa Kulübüne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunarız. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynayacağımız iç saha karşılaşmalarımız, ülkemizin en büyük statlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecektir. Bu statta, taraftarlarımızın coşkulu desteğiyle birlikte unutulmaz anlara imza atmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
        Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        ABD, Rusya ve Ukrayna ne istiyor?
        ABD, Rusya ve Ukrayna ne istiyor?
        Alvarez'de mutlu son!
        Alvarez'de mutlu son!
        110 milyar liralık dev yatırım
        110 milyar liralık dev yatırım
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        "Cehennemden canlı çıktı"
        "Cehennemden canlı çıktı"
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Bankalarda unutulan 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
        Bankalarda unutulan 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı