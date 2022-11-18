Ezgi Eyüboğlu daha önce, "Estetiğim yok ama bir dermatoloğum var. Onunla teknolojinin bütün imkanlarından faydalanıyoruz... Bir adım ötesi estetik oluyor muhtemelen ama estetiğe karşı bir insan da değilim" ifadelerini kullanmıştı.