Güneşli havanın tadını çıkaran Mola bir kız arkadaşı ile bir kafede oturarak kahve içip sohbet etti. Uzun süre kafe de oturan ünlü oyuncu daha sonra alışveriş merkezine girerek alışveriş yapmayı ihmal etmedi.

Hayranlarının da fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Mola alçak gönüllü tavrı ile tam not aldı.