        Ezgi Mola'nın yapay zekâ fotoğrafları - Magazin haberleri

        Ezgi Mola'nın yapay zekâ fotoğrafları

        Ezgi Mola, yapay zekâyla üretilen farklı stillerde ve alternatif versiyonlarda görsellerini paylaştı

        Giriş: 17.09.2025 - 19:40 Güncelleme: 17.09.2025 - 19:47
        Ezgi Mola'nın yapay zekâlı hali
        Son dönemde yapay zekâ uygulamaları, hayatın neredeyse her alanında karşımıza çıkmaya başladı. Gerçeğe oldukça yakın içerikler üreten bu teknolojiler, sıkça kullanılmaya başladı.

        Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabında yapay zekâyla hazırlanmış fotoğraflarını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

        Paylaşılan fotoğraflarda Ezgi Mola, farklı stillerde ve bambaşka atmosferlerde resmedildi.

        Yapay zekânın sunduğu olanaklarla oluşturulan görseller, adeta oyuncunun alternatif versiyonlarını ortaya koydu.

        Hatta bazı görsellerde ünlü oyuncu, Marilyn Monroe’yu anımsatan bir görünümle de takipçilerinin karşısına çıktı.

        Ezgi Mola’nın bu paylaşımlarıyla ilgi çekmeyi başardı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #ezgi mola
