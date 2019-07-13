Volkswagen (VW) Grubu'nun uzun zamandır beklenen fabrika yatırımında sona gelindi. Türkiye'de ilk Habertürk'ün duyurduğu gelişmeye göre, Alman otomotiv devi tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Alman yayın organları Automobilwoche ve Handelsblatt'ın VW Denetleme Kurulu'ndaki kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, 22 yıl aradan sonra Türkiye'de açılacak yeni otomobil fabrikasının İzmir yakınlarına kurulacağı aktarılıyor.

Planlanan yatırım için son olarak Bulgaristan ile Türkiye arasında kalan şirketin denetleme kurulunun Türkiye'yi tercih etmesinin ise birkaç sebebi bulunuyor.

Bunların başında Türk otomotiv sanayisinin 60 yıla yaklaşan tecrübesi geliyor.

Türkiye'deki tesislerde sedan, hatchback, station wagon ve SUV gibi farklı gövde tiplerinin haricinde ticari araçların üretiminin yapılması, yerli otomotiv sanayiinde önemli bir bilgi birikimini beraberinde getiriyor.

Yetişmiş iş gücü, dünya devlerine parça tedariki sağlayan yan sanayininin varlığı, yüzde 50 oranında daralmasına rağmen hala Bulgaristan'dan on kat büyük iç pazarı ve Renault, Fiat, Toyota, Ford, Hyundai, Mercedes, Man gibi üreticilerin fabrikalarının bulunması gibi faktörler de Türkiye'yi tercih sebebi yapıyor.

VW'nin Türkiye'yi tercih sebeplerine kısaca değindikten sonra, şimdi gelin Alman üreticinin neden yeni bir fabrikaya ihtiyaç duyduğuna bakalım.

2018'DE 11 MİLYON ARAÇ ÜRETTİ

Volkswagen Grubu'nun bünyesinde Skoda, Seat, Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti, Porsche, Ducati, Scania, Man ve Volkswagen olmak üzere 11 marka bulunuyor.

Tüm bu markaların Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'da 33 ülkede 122 adet üretim tesisi bulunuyor. Bu ülkelerin 20'si ise Avrupa'da yer alıyor. Türkiye açılacak tesis ise grubun 123'üncü fabrikası olacak.

Toplamda 365 farklı modelin üretildiği bu tesislerde çalışan sayısı ise 664 bin 496 olarak açıklanıyor.

Grubun tüm fabrikalarında üretilen araç sayısına bakılacak olursa, 2018'de gerçekleştirilen üretimin 11 milyon 18 bin aracı bulduğu belirtiliyor.

Rakamlar göz önüne alındığında, VW Grubu'nun dünyadaki 122 fabrikasında her iş gününde ortalama 44 bin araç üretimi gerçekleştirdiği ortaya çıkıyor.

Alman şirketin üretim haritasını inceledikten sonra, gelelim yeni fabrikanın önemine.

ELEKTRİKLİLERE YER AÇMAK İSTİYOR

2015 yılında patlak veren dizel skandalının ardından VW son yıllarda elektrikli model geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarına milyar dolarlar harcamaya başladı.

Söz konusu çalışmaların sonucunda bir süre önce grubun elektrikli modellerinin kullanacağı ortak platform 'MEB'i tanıtan üretici, bataryalı modellerine yer açmak için ise mevcut fabrikalarında hummalı bir dönüşüm süreci başlattı.

Bu kapsamda, hali hazırda üretime devam edilen Emden, Zwickau ve Hannover fabrikalarını elektrikli araç üretimine hazır hale gelecek şekilde planlar yapan üreticinin elektrikli model ailesi I.D.' ailesinin giriş versiyonun yıllık 200 bin adetlik üretim kapasitesine sahip olması hedefleniyor.

VW'nin bir diğer elektrikli aracı olan I.D. Aero'nun ise, Passat'ın da üretiminin yapıldığı tesiste imal edileceği kaydediliyor. Mevcut fabrikaların elektrikli modeller ile dolmasının ardından ise, Passat ve platform kardeşi Skoda Superb'in üretiminin şirketin Türkiye'de açacağı yılık 300 bin araç kapasiteli yeni fabrikasında üretileceği bildiriliyor.

Sonuç olarak, mevcut fabrikalarında elektrikli modellerine yer açmak için içten yanmalı motorlu araçlarına yeni bir üretim tesisi arayan VW'nin, aradığı lokasyonu Türkiye'de bulduğu söylenebilir.