Yaklaşık 10 yıldan fazladır Türkiye'ye yatırım için ikna edilmeye çalışılan Alman otomobil devi Volkswagen (VW) konusunda sona gelindi. Türkiye'de fabrika açmaya karar veren Alman marka, ilk etapta Skoda ve Seat modellerini üretecek.
VW mevcut fabrikalarında elektrikli modellerine yer açmak için bir süredir yeni bir üretim tesisine ihtiyaç duyuyor. Alman otomobil gazetesi Automobilwoche'nin haberine göre, bu kapsamda yatırım için Bulgaristan ve Türkiye'yi radarına alan Alman üretici, otomobil üretimindeki tecrübesi ve sahip olduğu bilgi birikimi sebebiyle tercihini Türkiye'den yana kullandı.
Volkswagen'in Türkiye'ye yatırım kararı, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecine girmesinin ardından geldi. Öyle ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayındaki Almanya ziyareti sonrası yumuşayan ilişkiler, yatırımlara hız kazandırdı. İlk olarak Ekim ayında, Alman Siemens'in liderliğindeki konsorsiyumun, Türkiye'nin demir yolu ağını modernleştirmesi ve yüksek hızlı tren hattı sayısını da artırması hedeflenen 35 milyar dolarlık yatırımı gündeme geldi. Yaklaşık 2 ay sonra gelen Volkswagen'in yatırım kararının da, ilişkilerin normalleşmesinin etkisiyle alındığı söylenebilir.
2022'DE ÜRETİME BAŞLAYACAK
2022 yılında faaliyete geçmesi beklenen VW'nin Türkiye fabrikasına yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Grubun bünyesindeki birden fazla markanın modellerini üretecek fabrikada, ilk etapta bantlardan Skoda Karoq ve Seat Ateca'nın inmesi planlanıyor.
Söz konusu iki model VW grubu markalarından Skoda'nın Çekya'daki Kvasiny tesisinde üretiliyor. Kvasiny'deki üretimin Türkiye'ye kaydırılmasının ardından ise, Alman markanın Almanya'daki Emden ve Hannover fabrikalarını elektrikli modellere ayırarak Passat'ın üretimini Kvasiny'e çekeceği belirtiliyor.
TİCARİ İÇİN OTOSAN'I DÜŞÜNÜYOR
Elektrikli modellere geçis planlarını hızlandıran VW, bir süre önce Ford ile işbirliğine gidebileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda Alman markanın ticari modeli Transporter'in üretimini Ford'un Transit modelinin üretildiği Gölcük'teki Otosan fabrikasına kaydırarak, hem maliyetleri düşürmeyi hem de mevcut fabrikalarında elektrikli modellere yer açmayı planladığı bildirilmişti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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