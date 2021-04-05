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Facebook'ta veri skandalı: Türkiye'deki her iki Facebook kullanıcısından biri etkilendi!

Sosyal ağ Facebook yeni bir veri skandalıyla sarsıldı. 533 milyon Facebook kullanıcısına ait kişisel veriler internette bir forum sitesinde ücretsiz olarak yayınlandı. Bu kişilerden yaklaşık 20 milyon kullanıcının Türkiye’den olduğu belirtiliyor. Sızan veriler arasında telefon numaraları bile bulunuyor.

Facebook kullanıcılarının verileri sızdı! Listede Türkiye de var! Haberler
Facebook'ta 533 milyonluk sızıntı!
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HABERTURK.COM

Sosyal ağ Facebook yine büyük bir veri skandalı ile gündemde. Ortaya çıkan son belgelere göre 533 milyon Facebook kullanıcısına ait kişisel veriler bir bilgisayar korsanlığı forumunda yayınlandı.

2020 yılı sonu itibariyle aylık aktif 2.8 milyar kullanıcısı olan Facebook’un toplam kullanıcılarının yaklaşık 20’sine denk gelen bu veri sızıntısında ele geçirilip, yayınlanan kişisel veriler arasında, ad, soyad, doğum tarihi, e-posta adresi ve konum (geçmiş konum verileri dahil) bilgilerinin yanısıra telefon numaraları bile bulunuyor.

Ele geçirilip, yayınlananlar arasında Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in telefon numarası dahil kişisel bilgilerinin de yer aldığı belirtildi. Siber güvenlik araştırmacısı Alon Gal tarafından ortaya çıkarılan veri skandalından etkilenen ülkeler arasında aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 106 ülke bulunuyor.

19.6 MİLYONU TÜRKİYE'DEN

Kişisel verileri ele geçirilen Türkiye’deki Facebook kullanıcılarının sayısı ise 19 milyon 638 bin 821 olarak tespit edilmiş. Bu rakamlar Türkiye, Facebook’taki son veri skandalından en çok etkilenen yedinci ülke konumunda. Bu rakamlara göre Türkiye'deki toplam Facebook kullanıcılarının yarısının kişisel bilgileri internete sızmış durumda.

Facebook kullanıcı verileri sızan ülkeler sıralamasında birinci 44.8 milyon kullanıcı ile Mısır, ikinci 39.5 milyon kullanıcı ile Tunus, üçüncü 35.7 milyon kullanıcı ile İtalya, dördüncü 32.2 milyon kullanıcı ile ABD, beşinci 28.8 milyon kullanıcı ile Suudi Arabistan ve altıncı sırada ise 19.8 milyon kullanıcı ile Fransa yer alıyor.

Alon Gal’in tespitlerine göre 2019 yılında Facebook’taki bir açıktan yararlanılarak çalınan sözkonusu verilerden, 2020 yılında bir veritabanı oluşturulmuş. Bu veritabanını ücret karşılığı satmak için 2020 yılında sözkonusu hacker forumunda bir girişimde bulunulmuş. Çalınan Facebook kullanıcılarının verilerinden oluşan bu veri tabanı birkaç gün önce de herkese açık bir şekilde, ücretsiz olarak yayınlanmış.

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