Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook, mobil uygulamasının navigasyon çubuğunu her kullanıcının kendi kişisel tercihlerine göre özelleştirecek. iPhone ekranlarının alt kısmında bulunurken Android telefonların ise üst kısmında bulunan navigasyon çubuğu, kişilerin en çok kullandığı kısayolları en başta gösterecek.

Daha önce her ülkede aynı beş ikon gösteriliyordu. Yeni navigasyon çubuğu ile birlikte haber kaynağı, bildirimler ve menü ikonları en başta duracak ancak diğer yuvalar herkesin kendi kullanım sıklığına göre doldurulacak. Bu boşluklara gelecek ikonlar arasında profiliniz, arkadaşlık istekleri, pazar yeri, gruplar ve ‘İzle’ var.

Her ne kadar kısayollar insanların kullanım sıklığına göre yerleşecek olsa da ‘Ayarlar’ bölümünden bu değişikleri bizim yapabilmemiz de mümkün olacak. Facebook tarafından bir boşluğa yeni bir kısayol yerleştirildiğinde size bildirim gönderilecek. Şubat ayından beri test edilen yeni özellik çok yakında kullanıcıların hizmetine sunulmayı bekliyor.

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