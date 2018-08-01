Eğer şarkı söyleme yeteneklerinizi gösterecek bir platform arayışındaysanız Facebook’un yeni özelliği sizi memnun edecek. ‘Talent Show’ ismindeki yenilik, uygulamalardaki bug’ları bulamabilmek amacıyla yazılım kodlarını araştıran Jane Manchun Wong tarafından ortaya çıkarıldı. Wong, paylaştığı Twitter gönderisinde Facebook uygulamasının kaynak kodlarında karşılaştığı yeni özelliğin detaylarını da paylaştı.

Uygulamanın kodlarında bir liste üzerinden popüler şarkıları seçebileceğiniz ve kendi yorumunuzla tekrar kaydedebileceğiniz bir arayüzü bulunuyor. ‘Talent Show’ özelliği Wong’a göre, ‘Musical.ly’ uygulaması ile Black Mirror’ün ünlü bölümü olan ‘Fifteen Million Merits’ arası karışık bir hissiyat veriyor.

Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz yıldan beri bazı bağımsız plak şirketleri dahil olmak üzere Universal, Sony ve Warner gibi büyük şirketlerle çeşitli anlaşmalar yapmıştı. Bu anlaşmalar şarkıların telif haklarını almak ve ‘Talent Show’da kullanılacak müzikler konusunda hukuki bir sorun yaşamamak adına imzalanmış olabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ