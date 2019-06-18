ABD'li teknoloji şirketi Facebook, kendi kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra'nın 2020 yılında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

The Wall Street Journal'da geçen hafta yer alan haberde Facebook'un Haziran ayı içinde kendi kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlandığı, aralarında Visa, Mastercard, Uber ve PayPal'in bulunduğu birçok şirketin desteğini aldığı belirtilmişti. Konuyla ilgili haberlerde ayrıca, söz konusu kripto para biriminin Libra adıyla piyasaya sürüleceği ve yönetiminden sosyal medya şirketinin değil, şirketlerin oluşturduğu konsorsiyumun sorumlu olacağı ileri sürülmüştü.

Facebook'tan Salı günü yapılan açıklamaya göre, kripto para birimi Libra ve dijital cüzdan Calibra 2020 yılında piyasaya sürülecek ve Calibra, "Messenger ve Whatsapp'ta bağımsız bir uygulama" olacak.

Şirketten yapılan açıklamada Calibra'nın, banka ve kredi kartlarının kullandığı aynı doğrulama ve dolandırıcılık karşıtı süreçlerini kullanacağı vurgulanırken, söz konusu dijital cüzdanın ayrıca herhangi bir hesap bilgisi ve finansal veriyi "kullanıcının izni olmadan" Facebook ya da herhangi bir üçüncü tarafla paylaşamayacağının altı çizildi.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "Libra'nın hedefi, milyarlarca insanın kullanabileceği basit küresel bir para birimi ve finansal altyapı oluşturmaktır" denildi.

Açıklamada, Libra gözetiminden aralarında Visa, Mastercard, Uber, Vodafone, Spotify ve ebay gibi 28 şirketin yer aldığı "Libra Konsorsiyumu"nun sorumlu olacağı da belirtildi.

Şirket açıklamasında Libra'nın gerçek varlık rezervlerinin desteklediği güvenli ve ölçülebilir bir blockchain üzerinde oluşturulduğu vurgulandı.

Libra'nın tek bir varlık yerine dolar ve euro gibi birden fazla para birimine bağlı olacağı belirtilirken, Facebook blockchain birimi başkanı David Marcus, "Libra, dünya genelinde milyarlarca insana daha kapsayıcı ve açık bir finansal ekosisteme erişim olanağı sunuyor" dedi ve ekledi:

"Eğer 50 dolar değerinde Libra satın alırsanız, bu 50 dolarlık yatırımınız doğrudan Libra Rezervi'ne gidecek. Libra Rezervi, fiyat istikrarının sağlanması ve Libra'nın piyasadaki dijital para birimlerinin aksine geleneksel para birimleri gibi işlem görmesi için tasarlandı. Libra'nın büyük bir adaptasyon avantajı var. Birçok güvenilir şirket bu yolculuğumuzda bize katıldı, bu sebeple Libra'nın yaygınlaşması yüksek bir olasılık."