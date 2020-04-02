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Fahiş fiyat uygulayan firmalar açıklandı

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nca 10 milyon 90 bin 60 lira ceza kesilen, Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı. Reklam Kurulu'nun gerekçeli kararının da yer aldığı duyuruda, haksız fiyata konu olan ürünler arasında maske, dezenfektan, kolonya, ateş ölçer, ıslak mendil ve gıda dikkati çekti

son dakika
HABERTURK.COM / AA

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nca ceza kesilen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat uygulayan 198 firmanın isimlerini açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, son dönemde Kovid-19 salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmaların isimleri, satışın yapıldığı mecra, uygulanan ceza tutarı ve faaliyet gösterdikleri iller yer aldı.

Duyuruda, Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alan Reklam Kurulu'nun mart ayında gerçekleştirdiği iki toplantıda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği hatırlatıldı.

1 Nisan 2020 tarihi itibariyle gerek 81 Ticaret İl Müdürlüğü gerekse Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firmayla ilgili yasal sürecin devam ettiği belirtilen duyuruda, kanuna aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104 bin 781 lira, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10 bin 475 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Reklam Kurulu'nun gerekçeli kararının da yer aldığı duyuruda, haksız fiyata konu olan ürünler arasında maske, dezenfektan, kolonya, ateş ölçer, ıslak mendil ve gıda dikkati çekti.

LİSTEDE EN FAZLA İSTANBUL'DAN FİRMA VAR

 

 

 

 E-TİCARET SİTELERİNDEKİ FİRMALARA VE ECZANELERE  CEZA KESİLDİ

 ANKARA'DA 22 FİRMAYA CEZA KESİLDİ

 

 

 KONYA'DA 16 FİRMA VE ECZANE CEZA ALDI

 KAYSERİ'DE 8 FİRMAYA  CEZA KESİLDİ

 

 EN ÇOK MASKE FİYATLARI NEDENİYLE CEZA KESİLDİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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