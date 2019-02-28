Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat 'postmodern darbe'sinin 22. yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında 28 Şubat darbesi ile 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimden fotoğraflara da yer veren Fahrettin Altun, "28 Şubat, halkın iradesine ve değerlerine darbeydi. Bu millet vesayet, darbe ve işgal girişimlerini 15 Temmuz’daki gibi şanlı bir direnişle tarihe gömeceğini göstermiştir. 28 Şubat bin yıl süremedi ama millet iradesi ilelebet payidar kalacak" dedi.