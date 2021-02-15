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Fahrettin Altun'dan Özgür Özel'e 'engelleme' yanıtı: İncinmiş

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında Twitter'da 'engelleme' tartışması yaşandı

Fahrettin Altun ile Özgür Özel arasında tartışma
Altun'dan Özel'e: İncinmiş
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Terör örgütü PKK'nın sözde üssü Gara'da 13 kişiyi şehit etmesinin ardından İletişim Başkanı Altun ile CHP'li Özel arasında 'engelleme' tartışması yaşandı.

CHP'li Özel, Altun'un kendisini Twitter'da engellediğine dair ekran görüntüsünü paylaştı. Altun ise "Kıymetli takipçilerim... Ben bu şahsı aylar önce engelledim. Adab-ı muaşeretten yoksun, saygısız, müfteri bir varlık olarak tanıdım kendisini. Gördüğüm kadarıyla o günden bugüne bir arpa boyu yol alamamış. Bu duygu ve düşüncelerle kendisine mesafe koydum. İncinmiş..." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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