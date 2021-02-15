Altun'dan Özel'e: İncinmiş 0:00 / 0:00

Terör örgütü PKK'nın sözde üssü Gara'da 13 kişiyi şehit etmesinin ardından İletişim Başkanı Altun ile CHP'li Özel arasında 'engelleme' tartışması yaşandı.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 14, 2021

CHP'li Özel, Altun'un kendisini Twitter'da engellediğine dair ekran görüntüsünü paylaştı. Altun ise "Kıymetli takipçilerim... Ben bu şahsı aylar önce engelledim. Adab-ı muaşeretten yoksun, saygısız, müfteri bir varlık olarak tanıdım kendisini. Gördüğüm kadarıyla o günden bugüne bir arpa boyu yol alamamış. Bu duygu ve düşüncelerle kendisine mesafe koydum. İncinmiş..." ifadelerini kullandı.