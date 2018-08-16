2 | 16

Cadde'den Sercan Kısmet'in haberine göre, Başarılı operasyonla yüzleri gülen oyuncular, sağlığına kavuşan babalarını da yanlarına alarak, Yunan Adaları’na gitti. Aile, 15 gün boyunca hem stres atacak hem de dinlenecek.