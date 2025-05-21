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        Haberler Kültür-Sanat Fotoğraf 'Faik Şenol: Şehrin Hafızası' sergisi Taksim Sanat'ta

        'Faik Şenol: Şehrin Hafızası' sergisi Taksim Sanat'ta

        Cumhuriyet döneminin önde gelen fotoğraf sanatçılarından Faik Şenol'un İstanbul'a dair arşivinden seçilen eserler, "Faik Şenol: Şehrin Hafızası" sergisi 31 Temmuz tarihine kadar ücretsiz olarak Taksim Sanat'ta sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 00:24 Güncelleme: 21.05.2025 - 00:24
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        'Faik Şenol: Şehrin Hafızası' Taksim Sanat'ta
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, usta fotoğrafçı Faik Şenol’un eserlerine ev sahipliği yapıyor. İBB Kültür AŞ’nin kamusal sergi alanı olan Taksim Sanat’ta ziyarete açılan “Faik Şenol - Şehrin Hafızası” sergisi, sanatseverlere İstanbul’un tarihine tanıklık etme fırsatı sunan özel bir yolculuk vadediyor.

        “Faik Şenol - Şehrin Hafızası” sergisi, İstanbul’un geçmişinde saklı kalmış anıları gün yüzüne çıkarıyor. Bu kareler, yalnızca geçmişi belgelemiyor aynı zamanda İstanbul’un ruhunu, kimliğini ve değişen yüzünü bugüne taşıyor.

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        Şenol’un İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ arşivinde yer alan fotoğraf arşivi, izleyiciyi geçmişin İstanbul’unda görsel bir yolculuğa çıkarırken, bugünün gözünden o dönemi yeniden keşfetme imkânı sunuyor. Sergi hem fotoğraf sanatına hem de İstanbul’un büyüleyici tarihine ilgi duyanlar için adeta bir davet ve görsel şölen niteliği taşıyor.

        Faik Şenol: Şehrin Hafızası sergisi; İstanbul, sanat ve fotoğraf tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat. Sergiyi, Taksim Metrosu -1. katta bulunan Taksim Sanat’ta ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

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        #taksim sanat
        #Faik Şenol
        #sergi
        #fotoğraf
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