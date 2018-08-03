Falkirk - Inverness C.T. maçı istatistikleri

İskoçya Championship maçında Falkirk ile Inverness C.T., 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Falkirk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Inverness C.T., son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 326 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Falkirk kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Inverness C.T. sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Falkirk son haftadaki St. Mirren müsabasında 1-0 kazandı.

Inverness C.T. ise Greenock Morton karşılaşmasında 0-3 kazandı.

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