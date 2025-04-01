FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık: Bu gelişmeler gıda arz güvenliğini tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık dünyada son dönemde artan bölgesel çatışmaların en çok etkilediği sektörlerden birinin de tarım olduğunu söyledi.

Ülkelerin tarımsal politikalarında korumacı bir tavır içine girdiklerine dikkati çeken Selışık, "Son dönemde artan bölgesel çatışmalar, iklim krizi ve ekonomik belirsizlikler, bazı ülkeleri gıda ve tarımsal ürün ihracatında korumacı tedbirler almaya yöneltiyor. Bu gelişmeler gıda arz güvenliğini tehdit ediyor. FAO olarak, küresel gıda ticaretinin adil, şeffaf ve sürdürülebilir olması gerektiğini vurguluyoruz. Gıda güvenliği açısından küçük çiftçilerin korunmasını ve ekonomik-ekolojik sürdürülebilirlik kriterlerinin gözetilmesini öneriyoruz." diye konuştu.

REKLAM

SAVAŞ VE GERİLİMLERİN ETKİSİ

Selışık, küresel tarım ve gıda tedarik zincirinin iç içe geçmiş büyük bir ağ olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Zincirdeki kopmalar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde gıda güvenliği risklerini artırıyor. Örneğin, Rusya-Ukrayna Savaşı ve korumacı politikalar, buğday ve gübre gibi temel tarım girdilerine erişimi zorlaştırarak küresel enflasyonu tetiklemiştir. Çünkü 50'den fazla ülke, buğday ihtiyacının yüzde 30'undan fazlasında Rusya ve Ukrayna'ya bağımlı. Ayrıca Rusya, küresel gübre üretiminin yüzde 14'ünü sağlıyor ve Avrupa'daki birçok ülke gübre arzının yüzde 50'sinde Rusya'ya bağımlı."