Farklı göz renkleri olan kız kardeşler görenleri şaşırtıyor

Erkek kardeşimin de gözlerinden biri siyah, biri mavi. Kızlarımın görme ile ilgili bir sorunları yok ama her ikisinin de birer kulağında biraz işitme kaybı var. Kaç kez doktora da götürdüm ama neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Tedavi olmaları lazım. Eylül sol, Narin de sağ kulağında işitme kaybı yaşıyor."