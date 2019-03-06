Faruk Aksoy'un Med Yapım ve Ay Yapım ile birlikte imza attığı 'Özgür Dünya', Türk sinemasında bir ilk olacak. Filmi farklı kılan özelliğiyse tasarlanan 7 farklı oyunun görsel sahneleriyle bezeli bir yapım olması. Aksoy'un Şevki Es ile birlikte yönettiği 'Özgür Dünya'da başrolleri Gürbey İleri, İdris Nebi Taşkan, Hayal Köseoğlu, Sami Aksu ve Rabia Söytürk paylaştı.

Murat Serezli, Martin Nadin, Jahrein, Pinti Panda, Ferit Karakaya, Enis Kirazoğlu'nun da rol aldığı filmin senaryosunu Faruk Aksoy, Evren Erbaşol, Hüseyin Aksu ve Burcu Üstündağ ile birlikte yazdı.

Senaryosu dramatik bir başarı ve arkadaşlık hikâyesi zemini üzerinde yer alan 'Özgür Dünya', gösterime 22 Mart'ta girecek.

BABASI İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALAN GENÇ BİR KIZ

'Aykut', (Murat Serezli) çok başarılı bir bilgisayar oyun şirketinin büyük hissedarıdır. Oyun dünyasında devrim yaratacak bir yapay zeka yaratmıştır. Ancak ortakları 'Aykut'u bertaraf etmek ve şirketi ele geçirmek üzere planlar yaparlar. 'Aykut' yaşanılan bu olaydan sonra kalp krizi geçirir. Oyunun dünya lansmanı için ABD dahil bütün dünyada canlı yayınlanacak bir şampiyona düzenlenir. Babasının durumuna çok üzülen 'Aslı', üniversitedeki çaylak oyunculardan bir takım yaparak şampiyonaya katılmaya karar verir. Hastalığından dolayı yüksek görsel uyaranlardan, seslerden uzak durması gerekse de ölmüş annesi ve hasta babası için ölümü göze alarak arenaya çıkar.