Fas'ın Fnideg kentindeki ekonomik darboğaz karşıtı gösteriler sürüyor

AA

Fas yönetiminin, binlerce Faslı kadının ticari mal kaçakçılığı yaparak geçimini sağladığı sınır kapısını Aralık 2019'da kapatma kararı almasından bu yana Fnideg'de yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılara karşı düzenlenen gösteriler üçüncü haftasında da devam etti.

Göstericiler, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve alternatif iş imkanları oluşturulması yönünde sloganlar attı.

Fas Mahkemesi 16 Şubat'ta, önceki haftalarda kentte düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 4 kişi hakkında 6 ay hapis cezası vermiş ancak infazın durdurulmasına hükmetmişti.

Rabat yönetimi, 5 Şubat'ta başlayan gösterilerin ardından Fnideg ve civar kentlerde ekonomik kalkınma için bazı tedbirler alınacağını duyurmuştu.

Fas Parlamentosu Dışişleri ve Ulusal Savunma Komisyonu tarafından Şubat 2019'da yayımlanan raporda Sebte'de kaçakçılık yapan kadınların trajik durumlarla karşılaştıkları, uzun süre açık alanlarda gecelemek zorunda kaldıkları ifade edilmişti. Raporda 3 bin 500 kadın ve 200 çocuğun Sebte Sınır Kapısı'nda kaçakçılık yaptığı kaydedilmişti.

Sebte Sınır Kapısı, kaçakçılığın önüne geçilmesi için 3 Aralık 2019'da tamamen kapatılmıştı.