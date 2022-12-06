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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!

Dünya Kupası son 16 turunda Fas ile İspanya karşı karşıya geldi. Penaltılara giden mücadeleyi Fas kazandı ve çeyrek finale yükseldi. Maçtan sonra ise birçok hikaye ortaya çıktı. Hem Faslı taraftarların sevinci hem de maça dair notlar oldukça ilgi çekti. İşte Fas-İspanya karşılaşmasına dair her şey...

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  • Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!

    2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta İspanya'ya penaltı atışlarında 3-0 üstünlük sağlayan Fas, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.
  • Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!

    Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren mücadelede çeyrek finale çıkan takımı seri penaltı atışları belirledi. 
  • Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!

    Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi atışları gole çevirirken, Banoun atıştan yararlanamadı.
  • Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!

    BİLETİ MADRİD DOĞUMLU HAKİMİ GETİRDİ

     

    Madrid doğumlu Hakimi'nin kullandığı penaltıyla tur biletini alan Fas, turnuva tarihinde çeyrek finale yükselen 4. Afrika takımı oldu.
  • Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!

    Dünya Kupası'nda daha önce 1990'da Kamerun, 2002'de Senegal, 2010'da da Gana bu başarıyı yakalamıştı.
  • Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!

    ATLAS'IN ASLANLARI

    FIFA 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda yer alan "Atlas'ın Aslanları”, Kanada karşısında Hakim Ziyech ve Yusuf en-Nusayri’nin attığı gollerle ikinci galibiyetini alarak grubu 7 puanla lider tamamlamıştı.
  • Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!

    Fas, 1986'dan sonra tarihinde ikinci kez dünya kupasında son 16 takım arasına girmeyi başarmıştı.
  • Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!

    BÜYÜK COŞKU

    Fas Milli Takımı'nın Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya’yı penaltılarda 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmesi Faslı taraftarları sevince boğdu.
  • Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!

    Maçın son düdüğünün çalmasının ardından başta başkent Rabat, Kazablanka ve Marakeş olmak üzere birçok kentte sokaklara dökülen Faslılar, attıkları sloganlar ve ellerinde bayraklarla galibiyeti kutladı.
  • Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!

    Education City Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından stat çevresinde toplanan taraftarlar, tezahüratlar yaparak ve şarkılar söyleyerek zaferlerini kutladı.
  • Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!

    Maça giremeyen ve stat çevresinde karşılaşmanın bitiş düdüğünü bekleyen taraftarlar da Fas'ın tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmesinin sevincini yaşadı.
  • Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!

    Bazı Faslı taraftarların, stattan ayrılan İspanyol taraftarlara "Havalimanı şurada, İspanya'ya dönüş vakti" sözleriyle göndermede bulunduğu görüldü.
  • Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!

    Fas, çeyrek final mücadelesinde 10 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Portekiz-İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak.
  • Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!
  • Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!
  • Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!
  • Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!
  • Fas tarih yazarak çeyrek finale yükseldi!

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