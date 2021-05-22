Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Fas Temsilciler Meclisi komisyonu, "Hint keneviri yasa tasarısı"nı onayladı

Fas Temsilciler Meclisinin İçişleri ve Toprak Grupları Komisyonu, Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanılmasına izin veren yasa tasarısını onayladı.

Fas Temsilciler Meclisi komisyonu,
Fas'ta "Hint keneviri yasa tasarısı"na onay
0:00 / 0:00
AA

Ülkede Hint kenevirinin kullanımının yasal hale getirilmesini öngören yasa tasarısı, parlamentonun ilk kanadı Temsilciler Meclisindeki İçişleri ve Toprak Grupları Komisyonunda oylamaya sunuldu.

Söz konusu tasarı, iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi 3 milletvekilinin ret oyuna karşılık 20 oyla kabul edildi.

Yasa tasarısının onay prosedürünü tamamlaması, resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesi için, parlamentonun ilk kanadı Temsilciler Meclisi, daha sonra da ikinci kanadı Danışmanlar Meclisinde onaylanması gerekiyor.

Hint kenevirinin kullanımının meşrulaştırılması konusu bir süredir Fas'ta tartışmalara neden oluyor. Bazı gruplar, kenevirin diğer mahsuller gibi ekilebileceğini savunurken, bazıları, ekim yapılan yerlerde kaçakçılığın artabileceği uyarısında bulunuyor.

Fas hükümetinden 25 Şubat'ta yapılan açıklamada, ülkede Hint kenevirinin meşru kullanımıyla ilgili bir yasa tasarısının incelenmeye başlandığı ifade edilmişti.

Yasa tasarısının sunum raporunda, "yasal kenevir ekim alanlarının geliştirilmesinin, çiftçilerin gelirini artıracağı ve onları uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağlarından koruyacağı" aktarılmıştı.

Fas basınında, Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımını yasallaştıran tasarının 11 Mart'ta Bakanlar Kurulunda onaylandığı yer almıştı. Hükümet, nisan ayı başlarında, yasa tasarısının meclise sevk edildiğini duyurmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Suudi Arabistan Kralı Selman, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü
DÜNYAFilistin lideri Suudi Arabistan Kralı ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Filistin Devlet Başkanı Abbas'a "Gazze'nin yeniden inşasına" katkı vaadi
DÜNYAABD Dışişleri Bakanı'ndan Gazze açıklaması
ABD Başkanı Biden'dan Orta Doğu'da barış şartı
DÜNYAABD Başkanı Biden'dan Orta Doğu'da barış şartı
Hamas lideri Heniyye, İran Devrim Muhafızları Komutanı ile görüştü
DÜNYAHamas lideri, İran Devrim Muhafızları Komutanı ile ...
ABD'de her 10 kişiden 6'sı polis şiddetini ülkenin en ciddi problem olarak görüyor
DÜNYAABD'de 10 kişiden 6'sına göre en ciddi sorun ...
Atatürk Havalimanı'ndan kaçak yollarla Almanya'ya gitmek isteyen göçmen yakalandı
DÜNYAAtatürk Havalimanı'nda Almanya'ya gitmeye çalışan ...
Son dakika: İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes yürürlüğe girdi
DÜNYAİsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes yürürlüğe ...
Son Dakika: Nijerya'da korkunç olay! Askeri uçak düştü, 8 kişi hayatını kaybetti! - Haberler
DÜNYANijerya'da uçak kazası! Üst düzey isim hayatını ...
Son Dakika: Çin'de büyük deprem! Beşik gibi sallandılar! 7.3 şiddetinde ve...
DÜNYAÇin'de 7 büyüklüğünde deprem!
Cecil Rhodes heykelinin dekolonizasyonuna ret
DÜNYATartışmaların odağındaki heykel: Cecil Rhodes