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Fas, Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ile vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 30, Tunus'ta 3, Ürdün'de ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Fas, Tunus ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ile vaka sayıları arttı
AA

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 888'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 1537 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 52 bin 349'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 36 bin 343 olduğu aktarıldı.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 80 kişinin enfekte olduğunu açıkladı.

Son veriler ışığında toplam can kaybının 71'e, vaka sayısının 2 bin 818'e, iyileşenlerin sayısının 1443'e yükseldiği ifade edildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini, 33 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, ülkede yaşamını yitirenlerin sayısının 12'ye, toplam vaka sayısının 1609'a yükseldiği kaydedildi.


,Mehmet Nuri Uçar

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