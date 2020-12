Fatih Altaylı: Türk futbolu, beIN SPORTS'un kölesi yapılamaz

Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde spor gündemini değerlendirdi. Altaylı'nın yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

GALATASARAY, FATİH KARAGÜMRÜK'E YENİLDİ, FATİH TERİM KIRMIZI KART GÖRDÜ

"Linnes'e çok net bir faul var ama fark etmez ki... Hakemin ne ilk, ne de son yanlış kararı. Her hakem yanlışında Fatih Terim oyundan atılacak hareket yapacaksa bu yakışık alır durum değil. Fatih Terim'in yaşına, karizmasına... Haksız demiyorum ama tepkisini bu denli abartması ve kırmızı kart görecek noktaya gelmesi, zaten bütün Türkiye'deki hakemler bir şey olsa da Terim'e kart göstersem diye bekliyor sanki böyle bir talimat almış gibi..."

"ORTADA YALNIZ BİR ADAM VAR... HAKEMLER DE BUNUN BİLİNCİNDE"

"Ortalıkta yalnız bir adam, Fatih Terim var. Kulübü sahip çıkmıyor, yönetimi sahip çıkmıyor. Hakemler de bunun bilincinde. Fatih Terim de bunu bilerek orada o lafları etmeyecek... Haklı mısın? Haklısın. Ama haklı olmak haklı olmayı gerektirmiyor. Ne değişti? Takımı hırslandırmak... Ya o bir kere olur iki kere olur, her seferinde olmaz. Daha önce de benzer bir şey yapmıştı. Galatasaray o maçı 4-2 kazanmıştı ama bunu tekrarlama artık."

"FATİH TERİM YALNIZ BIRAKILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR"

"Kulüp içerisinden bir sırlar silsilesi vereceğim. Fatih hocanın en yakınlarından biriyle Karagümrük maçı sonrası konuştum. Diyor ki 'Ben yapayalnız bir adamım. Ben yalnız kalmam, etrafımda her zaman insan olur, hep kalabalığım ama beni bu kulüp, bu yönetim çok yalnız bıraktı.. Hoca olarak iki tane güzel söz duyma hakkım yok. Eleştirirken çok rahat eleştiriyorlar, arkamdan çok rahat sallıyorlar ama iyi yaptığım bir şeyde, iyiye yakın yaptığım bir şeyde iyi bir söz duyma hakkım yok mu? Fatih Terim'sem iyi söz duyma ihtiyacım yok mu?' diyor hoca."

"FATİH TERİM YÜZDE 100 HAKLI!"

"İkincisi 'Ben bu maçta kırmızı kart görüyorum. Tamam haksızdım, şunu yaptım bunu yaptım, bütün bunlar bir kenara... Bunu görür görmez rakip takımlar özellikle Fenerbahçe camiası hemen medyadaki kalemşörleri ve TV'deki etkin taraftarıyla, Rıdvan Dilmen'i kastediyor herhalde, algı yapmaya başlıyor. 7 maç ceza, 8 maç ceza diye... Bizim kulüpten bir kişi de çıksın buna cevap versin. Bir kişi de lehimde konuşsun, savunsun. İki senedir kulübümden bir tek kişiden beni savunduğunu görmedim' diyor. Haklı mı? Yüzde 100 haklı! Yüzde 100 haklı! Ortada iğrençleşmiş bir yönetim kurulu var!"

"HER KAMERAYA KONUŞANLAR ŞİMDİ NEREDE? BİRİ DE CEVAP VERSİN!"

"Medyaya dört sayfa röportaj vermek, gördüğü her kameraya konuşmak, abuk subuk saçma sapan laflar etmek konusunda üstatlaşmış bir yönetim kurulu ve esas başkan var ama iş böyle anlara geldiğinde herkes toz! Neredesiniz? Galibiyet sonrasının 'Ay lav yu hocam'cıları! Neredesiniz? Abdurrahim Albayrak neredesin? Çık iki kelam et. Birisi de Rıdvan Dilmen'e cevap versin. Kimse şunu sormuyor: Maçtan hemen sonra nasıl eline geçiyor raporlar, Federasyon ya da Disiplin Kurulu üyesi midir Rıdvan Dilmen? Ne oluyoruz? Bir Allah'ın kulu demez mi?"

"KENDİ YÖNETİMİNİN TERİM'E YAPTIĞI AYIPTIR"

"Kulüp başkanı olmak gidip 'Beyaz yalanlar vardır, evliler iyi bilir' gibi meczup, arsızca laflar etmek midir? Kulüp başkanı esas buralarda çıkar konuşur. Başkan savunmuyorsa başkası çıkar bir şey der. Fatih hoca o yüzden haksızdır ama haklıdır. Yaptığı yanlıştır ama yanlışın sonrasında kendi kulübü ve kendi yönetimi tarafından kendisine gösterilen muamele hayasızcadır! Ayıptır."

"ABDURRAHİM ALBAYRAK HER YENİLGİDE FARE DELİĞİ BULUP SIVIŞIYOR"

"Bunu direkt bu şekilde söylememişse bile 'Ya kardeşim sahip çıkın' demiştir ama bunu söylemeye gerek yok ki! Fatih Terim'in bunu söylemeden, herhangi birinin söylemesine gerek olmadan Galatasaray Yönetim Kurulu'nun sahip çıkması lazım. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın ağzından tek kelime duydun mu? Kaybedilen her maçta Abdurrahim Albayrak bir fare deliği bulup sıvışıyor! 'Ay lav yu hocam' diye tepinen sen değil miydin?"

"ABDURRAHİM ALBAYRAK DA TERİM'İ YALNIZ BIRAKTI"

"Hadi o anda konuşmadın, senin hocana ve kulübüne yönelik saldırı başlatılmış! Hadi bir şeyler söyle. Where are you Abdurrahim? Fatih Terim'i sevmiyorsan dersin ki 'Sözleşmeni feshediyorum, ben seninle çalışmayacağım.' Bildiğimiz kadarıyla, Fatih Terim'den öğrendiğimiz kadarıyla Terim'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Uzatacaklar mı uzatmayacaklar mı? Ne yapacaklar? Biliyorum ki Fatih Terim'le konuşmadılar. Bunları Fatih Terim'i en çok ve en sert eleştiren adam olarak söylüyorum. Sen kulüp yöneticisisin sahip çıkacaksın. Eleştireceksen kapalı kapılar ardında yaparsın."

"BU YÖNETİM UTANÇ VESİKASIDIR"

"Galatasaray tarihinin en kötü yönetimlerinden biriyle karşı karşıyayız. Kötü yönetim olur, hep de olmuştur. Kötü demeyeyim ama bu yönetim utanç vesilesidir. Bunların Galatasaray'la şunla bunla alakası yok. Bunlar tamamen kendi reklamları, kendi şovları, hayatları boyunca rüyalarında göremeyecekleri koltuğa oturmuş olmanın getirdiği buldumcuk olmaları... Bunlar medya maymunudur! Dört sayfa röportajlar, abuk subuk demeçler. Bunlar meczup olmuşlardır artık!"

"BİR BAŞARI GELİRSE BU YÖNETİME RAĞMEN GELMİŞ OLACAKTIR"

"Bu yönetim Galatasaray'daki sportif başarı üzerinden kendine bir yer edinmeye çalışıyor ve meczubiyetini gizlemeye çalışıyordu. Şimdi o da ortadan kalkarsa, yarın öbür gün Fatih Terim'le bir sportif başarı gelirse bu, yönetime rağmen gelmiş olacaktır. Herkes bilsin."

"Bunları Fatih Terim'e en sert eleştirileri yöneltmiş kişi olarak söylüyorum. Ne Fatih Terim aşığıyım ne başka bir şey ama durum budur. Hocansa sahip çıkarsın. Sahip çıkmayacak kadar sevmediğin bir adamsa hocan yapmazsın. Paçan yiyorsa yollarsın. Yalnız bırakmak kabul edilemez!"

GALATASARAY'IN YENİLGİSİNİN NEDENİ NEYDİ?

"Terim'in morali olabilir, içinde bulunduğu durum olabilir... Fatih Karagümrük'ün iyi oyunu olabilir, Galatasaray'ın kötü oyunu olabilir... Hepsi olabilir ama ortadaki rezil durumu anlatacak bir şey yok. Diagne'nin çok kötü olması olabilir... Bir tane ortaya dokunabildi mi? Bir tanesine kafa atamaz mı insan? Galatasaray yanlardan çok akın yaptı, Karagümrük savunması başarıyla uzaklaştırdı. Demek ki böyle olmuyor o zaman başka bir şey denersin. Bu başka bir şeyi de vakti zamanında denemeye başlarsın. Galatasaray bazı oyuncuları ve denemeye geç kaldı."

"ALİ YAVUZ'DA DAHA FAZLA ISRAR EDİLEBİLİR"

"Oğulcan, Galatasaray'ın ilk 11'inde oynayabilecek kapasitede oyuncu değil. Neden bu ısrar? Çok daha yeteneklileri var. Bu soruyu sordum yanıtı bende yok. Sonra alabilirsin, kısa süreler verebilirsin ama bu yükün altına onu sokman çocuğa da yazık. 60-70 dakika sahada kalacak bir çocuk değil. Ali Yavuz Kol'da daha çok ısrar edilebilir. Girdikten sonra Ali Yavuz daha etkin olduğunu gösterdi, pozisyonlar yaratmaya başladı."

"O HAKEMDEN HİÇBİR ŞEY OLMAZ AMA GALATASARAY'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ BUNU YAPAMAZ"

"Çuvallamadan çıkmanın formülü gündemi değiştirecek şekilde kendini sahadan attırmak olmamalı... Ya da takımı bu şekilde motive etmeye çalışmak... Bu olmaz, yanlıştır. Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü böyle bir şey yapamaz. Mourinho da Ferguson da zaman zaman böyle tartışmalar yaptı ama hiçbiri işi bu boyuta taşımadı. Yok 'Senden bekçi olmaz, şu olmaz' Bekçileri niye harcadın? O hakemden bekçi değil, hiçbir şey olmaz da... Hakem olmayacağı çok net! Ama bu haftaki hangi hakemden olur? Avrupa'daki gururun Cüneyt Çakır'dan olur mu?"

"FEDERASYON'U KİM YÖNETİYOR GÖRECEĞİZ"

"Şimdi şunu göreceğiz Federasyon'u kendi mi yönetiyor, Federasyon mu yönetiyor, Rıdvan Dilmen mi yönetiyor, başkası mı... Bu, Federasyon açısından kepazeliktir. Raporun daha ortalıkta ne olduğu bilinmeden televizyon programına gitmesi, cezanın televizyon programında Fenerbahçeliliği aşırı ön planda birisi tarafından açıklanması ilginçti. Gariptir."

FALCAO'NUN GALATASARAY'DAKİ DURUMU

"Fatih Terim'in Falcao aşığı olmadığını biliyoruz. Yönetim zafiyetinden kastım bu. Gomis bu takımdan gönderildiğinde tasarruf açısından mantıklı bulmuştum ama yolladığının yerine daha maliyetli ve onun kadar efektif olmayan 10 tane adam alıp 20 milyon Euro harcıyorsan yapılan yönetim zafiyetidir. Ortada Kaan Kançal ve Abdurrahim Albayrak dışında birinin ne yönettiğini hiç bilmiyoruz. Bunlar bu kadar yönetir yani."

FENERBAHÇE, GAZİANTEP FK'YA KAYBETTİ

"BU SONUÇLARLA DEĞİL EROL BULUT, MOURINHO OLSA TARTIŞILIR"

"Fenerbahçe'de değişen şey daha kötüye gitmeleri. Erol Bulut'un 'Toparlanacağız' dediği haftadan itibaren aşağı doğru gidiyor. 6 maçta 4 mağlubiyet. Bu, teknik direktör açısından kabul edilir bir şey değil. Erol Bulut değil Mourinho'yu getirsen bu sonuçlarla tartışılmaya başlanır..."

"PUAN AÇISINDAN KAYIP YOK AMA FENERBAHÇE'DE IŞIK YOK"

"Puan açısından değişen hiçbir şey yok ama mesele şu: Fenerbahçe'de ışık yok! Kasım ayından sonra 'Yükselişe geçeriz' demişti, düşüşe geçmesi mesele... O zaman şunu görüyorsun bu hoca bir şeye hakim değil hissiyatı oluşuyor. Yoksa Erol Bulut'un söyledikleri çok doğru. Evet doğru, çok oyuncusu sakat, evet kulübede eksiği var doğru ama bunların hiçbiri futbol dışı unsur değil ki. Herkesi bekleyen şeyler bunlar. Niye Beşiktaş'tan iki eski Fenerbahçeli'yi aldın niye onları oynatmıyorsun bir mesele niye oynatmıyorsun başka mesele."

"MERT HAKAN YANDAŞ NEREDE?"

"Mert Hakan Yandaş... Ben dedim ki 'Mert Hakan Yandaş'ı niye oynatmıyorsunuz? Ben dedim diye bir sonraki hafta oynattılar, bir tane de şans eseri gol attı. Şimdi Mert Hakan Yandaş nerede? Seyrederken diyorum ki 'Acaba Galatasaray, Fenerbahçe'ye bir komplo mu kurdu?' Fenerbahçe bu oyuncuyu alsın diye alıyormuş gibi yaptı falan... Nerede? Transfer döneminde kıyamet koparttığın oyuncu niye bu kadar kötü oynuyor? Bunlar da hocanın karizmasını çiziyor."

"Galatasaray kaybetmiş... Üstelik salakça kaybetmiş ve sen Galatasaray'ı yakalama fırsatını kullanamıyorsun. Bu da moral bozar. Üç dört puan farkla liderliğe çıkmış olabilirdin!"

"FUTBOLCULAR, TEKNİK DİREKTÖRÜ ÜÇ ANTRENMAN BİR MAÇTA ANLAR"

"Futbolcular dünyanın en uyanık adamlarıdır. Özellikle büyük takımlarda birkaç yıl geçirmişse külyutmaz olurlar. Bir futbolcunun bir hocayı çözmesi genelde üç antrenman, bir maçtır. Hadi altı antrenman, iki maçtır ama üç ay değildir. Bakar ne yapıyor, kuzu mu, kurt mu biliyor mu, bilmiyor mu anında anlar. Erol Bulut'ta böyle bir anlama durumu olmuş olabilir mi diye düşünüyorum."

"EROL BULUT, SPORTİF DİREKTÖR, BAŞKAN VE VOLKAN'DAN SONRA GELİYOR"

"Manchester City'de, Liverpool'da sportif direktör var mı yok mu? Peki sportif direktörün adının Jürgen Klopp'tan daha önde, daha fazla konuşulduğu bir Liverpool düşünebiliyor musun? Mourinho'nun önüne geçen bir sportif direktör duydun mu kulüplerinde. Fenerbahçe'de ise deve dişi gibi Emre var. Ondan da büyük bir başkan var. Volkan var... Teknik direktör en iyi ihtimalle dördüncü. Futbolcu, bu teknik direktöre ne gözle bakar. Futbolcu bu takımda kalmak ve para almak istiyorsa teknik direktöre mi yakın olur, Emre Belözoğlu'na mı?"

BEŞİKTAŞ, ERZURUMSPOR'U 4 GOLLE GEÇTİ

"Beşiktaş'ta keyifler yerinde, moralleri yüksek... Sergen Yalçın'da da onu görüyorum. Gayet neşeli, kendinden emin. Sergen Yalçın'ın o hali kazanma hissiyatını gösteriyordu. Çıkıp zorlanmadan kazandılar. Penaltı olmasa da kazanırlardı."

"ABOUBAKAR BECERİKSİZ GİBİ DURUYOR AMA ÇOK GOL ATIYOR"

"Aboubakar çok beceriksizmiş gibi duruyor buna rağmen goller atıyor. Yanlış yerde duruyor yanlış yere koşuyor sonra gidip gol atıyor. Şahane bir şut atıyor beklemediğin anda asist yapıyor."

"SERGEN YALÇIN'IN KONUŞMALARI SON DERECE DOĞRU"

"Sergen Yalçın'ın dediği doğru... Bir teknik direktör hakemle konuşamaz diye bir kural yok, elbette ki konuşacak. Medeni bir diyalog her zaman mümkündür. Sergen Yalçın da terbiyesizleşmeden itirazlarını iletebilir. Abartırsa dördüncü hakem de orta hakemi çağırır. Buradaki dikkat çekici nokta şu: Teknik direktörler arasında fark gözetilmesi... Ama bu da normaldir. Niye? Sabıka kaydı diye bir şey var... Sabıkası olanlara daha az hoşgörülü olunması normaldir. Teknik direktörlerin ve oyuncuların yapması gereken sabıkalarını minimumda tutmaktır. Fatih Terim'in sabıkası daha kalın olduğu için daha az toleranslı, Sergen Yalçın'ın ise şimdilik vukuatı olmadığı için daha toleranslı olabilirler. Bu da insani bir durumdur aynı zamanda hukukidir."

SÜPER LİG'DEKİ YAYIN KRİZİ

"250 MİLYON DOLAR VE 1 MİLYAR 300 MİLYON TL'DEN, 2 MİLYAR 650 MİLYON TL'YE İNDİLER"

"Ben bu konuyla ilgili her konuştuğumda beni yalanladı Federasyon. Sonunda kimin yalancı olduğu ortaya çıktı. beIN SPORTS parayı ödemiyor demiştim, ödemiyormuş. Kulüpler yalan söylemiyor herhalde. 'beIN SPORTS'a karşı elinizde hiçbir koz yok çünkü teminat mektubunu iade ettiniz' de demiştim, hık mık falan... Neler olduğunu anlatayım:

Yayıncı kuruluş sözleşme gereği 2020-21 sezonu için toplam 250 milyon dolar ve 1 milyar 300 milyon TL ödemek üzere bir anlaşma yapılmış. Şu tartışma ayrı bunu da söylemiştim bu lig bu kadar eder mi? Vermeseydin kardeşim! Sen verdin, ben sana zorla verdirmedim. Sen ihaleye girdin, başkası almasın diye de böyle yüksek para verdin. Sen vermesen biri senden 30 milyon aşağı verse alacaktı. Ligin değeri elbette ki tartışmalı. Bazı Katar aşıkları var Türkiye'de, diyorlar ki 'beIN SPORTS haklı bu lig bu kadar para etmez' İyi de bu lige bu parayı veren beIN SPORTS. Çocuk değil, dul bir yetim değil. Dünyanın her yerinde maç yayıncılığı yapan bir kuruluş. Vermeseydin! Sözleşmeye uyacaksın."

"BEIN SPORTS SÖZLEŞMEYE UYMUYOR İNDİRİM İSTİYOR"

"Sözleşmeye uymuyor ve Federasyon'a giderek indirim istiyor. Uymadığın da parayı ödemiyor. Parayı ödersin de değişim istersin, hayır. Oldu bitti yaratıyor. Sonra diyor ki 'Bu sözleşmeyi değiştirelim' Federasyon da 'Tamam' diyor. 2020-21 sezonu için tamamı TL olacak şekilde 2 milyar 650 milyona anlaşıyorlar. 250 milyon dolar + 1 milyar 300 milyon TL'den buraya..."

"PANDEMİ NEDENİYLE AVANTAJ SAĞLADILAR, İNDİRİM İSTİYORLAR"

"Pandemi nedeniyle 135 milyon ve 135 milyon iki sezon için indirim istiyor. Pandemi sebebiyle stat işletmecisi olsan bu parayı iste de sen pandemi sebebiyle avantaj sağladın! Maça gidemeyenler de senden almak zorunda kaldılar çünkü maça gidemiyorlar. Tek izleme imkanı sensin. Pandemiden dolayı ekstra para vermen lazım. Hele bu sezon için. Federasyon da bunlara 'Evet' diyor. Evet diyebilirsin ama oturursun kulüplerle, kulüplere anlatırsın, onlar da kabul eder ya da etmez. Kulüplere bile sormadan Federasyon, 'Katar' denince akan sular duruyor ve Federasyon anlaşmayı imzalıyor. Kimin parasıyla kime indirim yapıyorsun? Nihat Özdemir sen kimsin?"

"TÜRK FUTBOLUNU, BEIN SPORTS'UN KÖLESİ HALİNE GETİRMEK YANLIŞ"

"İki seneden beri işin buraya geleceğini söylüyorum. Ne önlem aldınız? Ne arayış içine girdiniz? Ne yan tedbirler, uygulamalar için hazırlık yaptınız? Operatörlerle anlaşıp yeni bir sistem kurmaya mı çalıştın, bir aplikasyon çıkarıp buradan bir gelir mi hedefledin... Oturuyor orada beIN SPORTS indirim istiyor, kabul ediyor, beIN SPORTS indirim istiyor, indirim yapalım! Böyle bir iş yok. Kulüpler son derece haklı! Kulüplerin yerinde olsam havuzu patlatırım! Herkes bu paraya muhtaç gibi duruyor ama bir süre sonra bu para devede kulak kalacak. Patlatın havuzu. Herkes gitsin istediğiyle anlaşsın. Bu gebelik, bu kadar minnet duygusuyla Türk futbolunu beIN SPORTS'a kölesi haline getirmek yanlış."