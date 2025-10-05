Fatih Karagümrük: 0 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Alexandru Maxim (p) ve Kacper Kozlowski'nin golleriyle galibiyete ulaşan Gaziantep FK, puanını 14'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise haftayı 3 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Gaziantep FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 55'te penaltıdan Alexandru Maxim ve 69. dakikada Kacper Kozlowski attı.
Ev sahibinde forma giyen Datro Fofana, 90+8. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Gaziantep FK puanını 14'e yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 3 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Gaziantep FK, Antalyaspor'u ağırlayacak.