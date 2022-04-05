O saldırının nedeni alacak verecek meselesiymiş 0:00 / 0:00

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Olay 5 gün önce Eminönü Tahtakale'de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Tahtakale'de cep telefonu ticaretiyle uğraşan Mecnun Avuoğlu, iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Avuoğlu saldırıdan kurtulurken, kurşunlardan birinin isabet ettiği Suriye uyruklu Moaz Aspar hayatını kaybetti.

ADIM ADIM CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Olayın ardından açıklama yapan Mecnun Avuoğlu, saldırının kendisinden haraç isteyen kişiler tarafından düzenlendiğini iddia etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameraları görüntüleri incelendi. Adım adım saldırganların izi takip edildi. 600 güvenlik kamerasına bakıldı. Saldırganlar motosikletle gelmiş ve olay sonrası motosikletle kaçmışlardı. Sıkı bir çalışmanın ardından şüpheliler Mehmet Can K. ile Özhan G. olduğu tespit edildi. İki şüpheli Gaziosmanpaşa’da düzenlenen operasyonla yakalandı.

SALDIRININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler saldırıyı itiraf etti. Şüpheliler ifadelerinde Mecnur Avuoğlu’na cep telefon malzemeleri sattıklarını belirterek “Bu mal satışı karşısında birikmiş alacağımız oldu. Kendisinden paramızı istedik. Vermedi. Bizi işyerinde kovdular. Biz de onu korkutmak için bu saldırıyı yaptık. Amacımız kimseyi öldürmek değildi" dediler.

Soruşturmanın ardından iki şüpheli adliyeye gönderildi. Olayla ilgili elde edilen güvenlik kamera görüntüleri de dosyaya konuldu.