Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Terim, UEFA'nın cezasını hatırlatarak "Bu durumda ne yapabiliriz, onun derdindeyiz" ifadelerini kullandı ve ekledi:

“Arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Camianın şunu bilmelerini istiyorum ki tüm ümitsizliğe kapılmasınlar. UEFA ceza vermiş olabilir. Niye bu oldu, kim yaptı, kim yapmadıyla çok vakit geçiriyoruz. Biz, bu durumda ne yapabiliriz onun derdindeyiz. Yakında değişik haberlerimiz olabilir. Bir şey yapıyorsak bilinsin ki bu Galatasaray’ın hayrı içindir. Paylaşılacak şeyleri paylaşıyorum ben. Transferler ile ilgili her gün birini okuyoruz. Bize gelen resmi hiçbir teklif yok. Şampiyon bir takım, istenenler olabilir ama yazılı hiçbir teklif yok. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kendi içinde sirkülasyon yapabilirse zaten dışardan oyuncu almayız. Biz vermiyoruz, onlar vermiyor, oraya gitme diye mukavelesine madde koyuyoruz. Bizde başarılı olmayan oyuncular her takıma gidebilmeli. Bu durum ekonomik de değil, mantıklı da değil. ‘Biz de başarılı olmadı, orada oldu mu’ korkutuyor? Aşı tutmamıştır. Kendi içimizden halledemediğimiz sürece dışarı bakıyoruz. Bunu bir kırabilirsek… Bende diyelim ki 3 santrfor, 2 bek, 4 orta saha var. Verebilirim gitmek istiyorsa. Bunu kendi içimizde halledebilirsek çok iyi olacak.”

Gelecek sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi'yle ilgili konuşan Terim, “İnanıyorum ki Şampiyonlar Ligi’ne kadar her şeyimizi daha üste çekeceğiz. Tabii ki sıkıntılarımız var. Mariano geçen sezonki sakatlığının bir benzerini yaşıyor. Birkaç hafta olmayabilir. Eren, 1-2 hafta yok. Gomis de sakat.” ifadelerini kullandı.

Genç oyuncularla ilgili de açıklamalar yapan Terim, sözlerini “Genç oyuncuları boşuna kampa götürmedim. Galatasaray’ın geleneklerinde altyapısını kullanmak var. Ayın 31’inden sonra birkaçı sezon sonuna kadar bizimle devam edecek. Carole’e karar vereceğiz, genç oyuncuların hangisi bizimle devam edecek karar vereceğiz. Galatasaray’ın her sene 1 oyuncuyu içerisinde çıkarması gerekmektedir. Bize geldiğimizde ‘Kimse yok’ dendi ama kimse varmış. Akademimizi de tekrardan çok güçlendireceğiz. Orası çok övünülen, çok şey beklenen bir yer. Gençlerin hepsinden memnunum. Daha çok da memnun olacağız. Bu yaz transferlerimiz de olacak. Mevcutları da yukarı çekmeyi öğrenmeliyiz. Allah’a şükür iyi gidiyorlar." diyerek noktaladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ