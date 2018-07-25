Cüneyt Haydaroğlu'nun yazısı şöyle:
"Hazırlık maçları yeni sezon için o takımın nasıl olacağının sinyallerini verir ancak her şey demek de değildir... Will, PSV ve Valencia'nın ardından 2. Lig Beyaz Grup ekibi Sakaryaspor ile karşılaşan Galatasaray'ın kendisine göre oldukça zayıf olan
rakibine karşı gösterdiği performans da elbette tam anlamıyla gerçek bir veri sayılamaz... Ancak bu analize girmeden önce Muğdat Çelik ile başlamak en doğrusu olacak.
MAICON YİNE AYNI MAICON
Maçın genelinden çok oyuncular üzerinden devam etmek daha doğru olacak. Terim her ne kadar ideal 11'i ile çıkmasa da geçen sezondan bildiğimiz bazı oyuncuların hala aynı çizgide kalması şaşırtıcı. Maicon'un topla her buluşması yine tedirgin etti. Uzun boyuna rağmen birkaç yan topta başarısız olması ise cabası... Aslında geçen sezona bakıp Şampiyonlar Ligi düzeyinde neler yapacağını kestirmek de çok kolay! Elden çıkarılarak iyi bir stoper alınması en iyisi olacaktır ancak kulübün şu anki durumu da buna müsait değil.
GAMSIZ İKİLİ HALA ÇOK GAMSIZ!
Selçuk İnan, fizik ve özgüven olarak daha da toparlamış görüntü verdi. Terim geldikten sonra yükselişe geçmişti, bu
sezonu da en iyi şekilde götürecektir. Belhanda ve Feghouli... Kalite olarak yüksek seviyedeler ancak bu maçta bile farklılık yaratamadılar. Belhanda gol attı ama sadece o kadar... 'Dikine oynuyor, pozisyon yaratıyor' deniyor ya... Ya biz geçen sezondan görmüyoruz ya da sosyal medya gazlaması olan bu arkadaşın dünyadan haberi yok! Hem Belhanda'nın hem de Feghouli'nin hareketsiz oluşları, takım oyunu içinde hala aktif olamamaları inanılır gibi değil. Fatih Terim, iki oyuncuya da belli ki hala çok güveniyor. Bana göre yanılıyor. Ya da imkanlar dahilinde güvenmek zorunda kalıyor. Ancak şu da bir gerçek ki Şampiyonlar Ligi gibi dev bir organizasyonda bu mantalite ile katkı vermeleri zaten çok zor.
SİNAN İSTERSE FORMAYI VERMEZ
Carole geri döndü... Nagatomo'ya alternatif olur mu? Sakaryaspor karşısındaki görüntüsü ile zor. Gittiğinde de düşük kaliteydi geldiğinde de değişen bir şey yok. Sinan Gümüş, daha güçlü ve daha istekli... Özgüven olarak da seviyeyi bir tık daha yukarı taşımış. Her şey kendisine bağlı. İsterse formayı ondan kimse alamaz.
ONYEKURU'YA ZAMAN LAZIM
Yeni transfer Henry Onyekuru... Sakaryaspor maçında sahada gezindi ancak bir önceki maçta daha iyiydi. Mutlaka katkı sağlayacaktır, ama zamana ihtiyacı olduğu da bir gerçek. Ahmet Çalık hem görüntüsü hem de kadro gereği yine yedek kulübesinin müdavimi olacak gibi.. Oyuna sonradan giren Donk ve Fernando ise Ndiaye transferi gerçekleşmezse orta sahayı kaptırmazlar. Garry Rodrigues'i de şu an için takımda kesecek bir isim yok. Dünkü maça göre değil ama genel bir yorum yapacak olursam; Galatasaray şampiyon olduğu sezonun üstünde bir performans gösteremiyor. Böyle devam ederse yeni şampiyonluk hayal, Şampiyonlar Ligi de hüsran olur."GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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