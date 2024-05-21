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        Haberler Magazin Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın nikâhından fotoğraflar - Magazin haberleri

        Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın nikâhından fotoğraflar

        Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın evlendiği ortaya çıkmıştı. Pamuk, nikâh fotoğraflarını yayımladı. Fotoğraflarda, yüzlerinin görünmemesi; "Bu gizlilik neden?" yorumları yaptırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 09:31 Güncelleme: 21.05.2024 - 09:31
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        2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk ile Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı, sessiz sedasız hayatlarını birleştirdi.

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        Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çiftin evliliği, Melisa Aslı Pamuk'un geçtiğimiz hafta sosyal medya sayfasında soyadını değiştirmesiyle ortaya çıktı.

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        Ünlü oyuncu, 'Pamuk', soyadını 'Yazıcı' olarak değiştirdi.

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        Melisa Aslı Pamuk, bu mutlu gününe dair fotoğrafları, bir hafta sonra sosyal medya sayfasında yayımladı.

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        Ünlü oyuncu, fotoğraflarına; "Bir zamanlar" notunu düştü. Fotoğrafların geç yayımlanması ve yüzlerininin görünmemesi; "Bu gizlilik neden?" yorumlarını yaptırdı.

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        Yusuf Yazıcı'nın, Melisa Aslı Pamuk'un Fransa'da yaşamak istemediği için takımıyla sözleşme yenilemediği basına yansımıştı.

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        Melisa Aslı Pamuk, sinemada son olarak "Cem Karaca’nın Gözyaşları"nda "Feride Balkan" karakterini canlandırmıştı.

        #Yusuf Yazıcı
        #Melisa Aslı Pamuk
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