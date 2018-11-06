UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Schalke 04 deplasmanına konuk olacak Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, derbiyi futbolcularına unutturmaya çalışıyor. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre ligde kaybettikleri puanları telafi edebileceklerini ancak Devler Ligi arenasında bunun çok zor olduğunu öğrencilerine aktaran deneyimli teknik adamın, “Schalke maçının Fenerbahçe karşılaşmasından daha önemli olduğunu unutmayın” dediği öğrenildi.

"YA TAMAM YA DEVAM' MAÇI"

Bu maçın Şampiyonlar Ligi’nde ‘Ya tamam ya devam’ niteliği taşıdığını belirten Terim’in, “Kaybetmemiz halinde gruptan çıkma olasılığımız oldukça düşük olacak. Ya kazanıp yolumuza burada devam ederiz ya da UEFA Avrupa Ligi’ne gideriz. Nerede olmak istediğinize karar verin” sözleriyle oyuncularını motive etmeye çalıştığı kaydedildi.

Schalke 04'ün yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Portekiz'den Porto takımlarının yer aldığı D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 3. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı ve grupta 2. sırada yer aldı.

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