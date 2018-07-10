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Bu oyuncuya Fransız kulüplerinin dışında İtalyan takımlarından Cagliari, SPAL ve Sassuolo da talip olmuş durumda. Galatasaray, Carole'yi gönderip yabancı sayısında da yer açmış olacak. Yönetim Tolga Ciğerci'yi de takas yöntemiyle göndermeyi planlıyor. Bu oyuncuya ayrıca Türkiye'den de bazı teklifler olduğu biliniyor. (Sporx)