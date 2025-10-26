FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; tedavisi hastanede süren Fatih Ürek'in durumu ağırlaştı. Doktorlar, Ürek'in durumunun kritik olması nedeniyle yakınlarını, hastaneye çağırdı.

Bunun üzerine ünlü isimler hastaneye akın etti. Fatih Ürek'i yalnız bırakmayan isimler arasında Alişan da vardı. Sahne sonrası apar topar hastaneye gelen şarkıcı; "Benim için çok değerli birisi... Nişanımda, düğünümde, kardeşimin nişanında hep yanımdaydı. İnşallah güzel haber alırız, dualarımız onunla" dedi.