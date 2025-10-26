Fatih Ürek sağlık durumu: Fatih Ürek iyileşti mi, açıklama geldi mi?
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek sağlık durumuna ilişkin son açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da evindeyken kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi sürüyor. Peki Fatih Ürek iyileşti mi, sağlık durumu nasıl, hastaneden ne zaman çıkacak?
Fatih Ürek son sağlık durumu merak ediliyor. Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası apar topar tedavi altında alınan Fatih Ürek'in tedavisi hastanede devam ediyor. Son olarak Feyyaz Şerifoğlu ve Alişan hastanede tedavi gören Fatih Ürek’i ziyaret etmişti. Peki Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?
ÜNLÜLERDEN FATİH ÜREK'E ZİYARET
Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavisi hastanede devam eden Fatih Ürek'in sağlık durumunun kritik olmasının ardından doktorlar, yakınlarını hastaneye çağırdı. Alişan ve Fayyaz Şerifoğlu gibi ünlü isimler, Ürek'i ziyaret etti.
Fatih Ürek, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü.
FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; tedavisi hastanede süren Fatih Ürek'in durumu ağırlaştı. Doktorlar, Ürek'in durumunun kritik olması nedeniyle yakınlarını, hastaneye çağırdı.
Bunun üzerine ünlü isimler hastaneye akın etti. Fatih Ürek'i yalnız bırakmayan isimler arasında Alişan da vardı. Sahne sonrası apar topar hastaneye gelen şarkıcı; "Benim için çok değerli birisi... Nişanımda, düğünümde, kardeşimin nişanında hep yanımdaydı. İnşallah güzel haber alırız, dualarımız onunla" dedi.