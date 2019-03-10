İstanbul Fatih'e bağlı Aksaray Mahallesi Asımbey Sokak'ta, bu sabah saat: 05.30 sıralarında, edinilen bilgiye göre, bir eğlence mekanına gelen üç sivil polis, iş yerini kapatan iş yeri güvenlik sorumlusu Mahmut Ç.’den, eğlence mekanını tekrar açmasını istedi. Ancak Mahmut Ç., elemanların hesap yaptığını, iş yerini kapattığını ve açamayacağını söyledi.

BACAĞINDAN VURUP YARALADI

İHA'da yer alan habere göre ardından polisler ile iş yeri güvenlik sorumlusu Mahmut Ç., arasında tartışma çıktı. Tartışma yerini itişmeli kavgaya bıraktı. Kavga büyüyünce polislerden biri, belindeki silahı çıkararak, Mahmut Ç.’yi bacağından vurarak yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÜÇ POLİS GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mahmut Ç.’yi hastaneye kaldırdı. Sokağı güvenlik şeridi ile kapatan polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, olay yerinde delil incelemesi yaptı. Polis, olay anına ilişkin güvenlik kamerası çalışması yaptı. Olaya karıştıkları ileri sürülen üç sivil polisin gözaltına alındığı öğrenilirken, yaralı Mahmut Ç.'nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.