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Fatma Girik'in son sağlık durumu nasıl? Fatma Girik'ın hastalığı ne? Fatma Girik'e ne oldu?

Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden biri olan Fatma Girik hakkında sosyal medyada hayatını kaybettiği yönünde paylaşımlar yapıldı. Peki, Fatma Girik'in sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Fatma Girik

Fatma Girik'in hastalığı nedir? Fatma Girik'in sağlık durumu hayranları tarafından merak konusu oldu. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden 77 yaşındaki Fatma Girik'in hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada yayıldı. Konuyla ilgili, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Bodrum'da yaşayan Fatma Girik'in sağlık durumu ile ilgili son durumu paylaştı.

FATMA GİRİK SON SAĞLIK DURUMU

Herkese maskelerini takıp, sosyal mesafeye uymaları çağrısında da bulunan Girik, Koronavirüslü günleri birlikte atlatacağız dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere geldiği Bodrum'da, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden olan Fatma Girik'i Bodrum'daki evinde ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'e CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya da eşlik etti. Sosyal mesafeye uyup, maske takarak gerçekleştirilen ziyarette Başkan Gürün ve beraberindekiler, koronavirüs nedeniyle günlerini Bodrum'daki evinde geçiren Fatma Girik'e bir süre önce olduğu kalça ameliyatı nedeniyle 'geçmiş olsun dileğinde' bulundu. Aynı zamanda ortopedi doktoru olan Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Girik'in tahlil ve röntgen filmlerini tek tek inceleyip, daha çabuk ayağa kalkıp, rahat bir biçimde yürüyebilmesi için tavsiyelerde bulundu.

"FATMA GİRİK ÖLDÜ MÜ" İDDİASI

Sosyal medyada öldüğü söylentisi yayıldı ve bu iddianın üzerine sevenleri "Fatma Girik öldü mü" şeklinde merak etmeye başladı. Fakat iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı.

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