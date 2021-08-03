Türkiye'nin yüreğini sızlatmıştı! Evin yandığını hatırlamıyor 0:00 / 0:00

DHA

Manavgat ilçesindeki yangın 7'nci gününde de devam ediyor. Yangın nedeniyle birçok mahalle ve ev küle dönerken, insanların yaşadıkları dramlarda yürek burkuyor. Yangından etkilenen bölgelerden birinde çekilen bir fotoğraf insanların yüreklerini dağladı.

Yangında evi küle dönen yaşlı bir kadının yanan evinin önüne attığı yatağın üzerinde uyurken çekilen fotoğraf gün boyu binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Türkiye'nin gündemine oturan Fatma Öksüzoğlu'na (87) Demirören Haber Ajansı (DHA) ulaştı.

BAKIMEVİ TEKLİFİNİ REDDETTİ: ANNEMİ KİMSEYE VERMEM



Öksüzoğlu'nun Alzheimer hastası olduğu ve kendisine bakan kızı Makbule Öksüzoğlu'nu annesi sandığı öğrenildi. Ayrıca kadının hastalığını nedeniyle evinin yandığını hatırlamadığı öğrenildi. Fotoğrafın gündeme gelmesiyle devlet kurumları yardımcı olup bakmak için bakımevine götürmek istedi ancak kızı 'Annemi kimseye vermem' diyerek reddetti. Konuşmakta güçlük çeken Öksüzoğlu, 'Yangından haberin var mı' sorusuna 'Yok' diye cevap verdi.

"ANNEMLE İKİMİZ YAŞIYORUZ"

Annesinin tek çocuğu olduğunu söyleyen Makbule Öksüzoğlu, "Annemle beraber kalıyorum. İkimiz beraber yaşıyoruz. Yangının olduğu gece uyumadık. Gece 2 gibi duman bastı. Ahırdaki hayvanları saldık. Arabaya binip denize doğru gittik. Çocuklarım eve bakmak için döndüler ama söndüremediler. Evimiz tamamen kül oldu. Eşim 4 ay önce hayatını kaybetti. Annemle beraber kalıyorduk" dedi.

"'KOCAMAN EV YANDI MI' DEDİKTEN SONRA UNUTTU"

Annesinin alzheimer ve tansiyon hastası olduğunu belirten Öksüzoğlu, "Evinin yandığından haberi yok. İlk 'Anne evimiz yandı' dedim. 'Ay kocaman ev yandı mı' dedi. Sonra unuttu. Şimdi akrabalarımın yanında kalıyorum. Köyde açık ev bulursak orada kalacağız. Annemi almak için geldiler vermedim. Vermem o zaten beni görmeden durmaz. Beni anne diye çağırır. Ben neredeysem o da orada. Bir anneme bakamayacak değilim. Bir o bir ben varım zaten. Benden başkası bakamaz ona" diye konuştu.